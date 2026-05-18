삼성바이오에피스, 학회서 '아달로체' 환자 처방 데이터 공개

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류마티스·강직성척추염 환자 삶의 질 개선 확인

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼성바이오에피스는 지난 14일부터 16일까지 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 대한류마티스학회 국제학술대회(KCR 2026)에 참가해 자가면역질환 치료제 관련 최신 연구 성과 발표와 심포지엄 개최 등 다양한 학술 활동을 진행했다고 18일 밝혔다.

삼성바이오에피스는 이번 학회에서 자체 수행한 아달로체(휴미라 바이오시밀러·성분명 아달리무맙)의 치료 효능 및 안전성 관련 실제 처방 데이터(Real-world data) 연구 결과 2건을 발표했다.

삼성바이오에피스가 류마티스학회 국제학술대회에서 포스터 발표를 하고 있다. [사진=삼성바이오에피스]

첫 번째 연구는 아달로체를 처방받은 류마티스관절염 및 강직성척추염 환자 488명을 대상으로 한 관찰 연구다. 환자의 치료 경과에 따른 건강 관련 삶의 질(HRQoL)을 평가하기 위해 52주 데이터를 분석한 결과, 주요 건강 상태 측정 지표인 'EQ-5D-5L' 점수는 기준 대비 평균 0.09점 증가했다. 환자가 자신의 건강 상태를 평가하는 EQ-VAS 점수 역시 11.90점 개선된 것으로 나타났다.

두 번째 연구에서는 아달로체가 승인된 전체 적응증 환자를 대상으로 한 시판 후 조사(PMS) 결과가 공개됐다. 조사 결과 303명의 환자 가운데 이상 사례 및 중대한 이상 사례 발생률은 각각 29.7%, 2.6%로 나타났으며, 기존 임상 연구 결과와 유사한 수준의 안전성 프로파일을 확인했다.

기존 아달리무맙 제제를 투여하던 환자가 아달로체로 전환한 경우에도 질병 활성도 점수가 유사하게 유지돼 바이오시밀러 전환 처방 시에도 안정적인 질환 관리가 가능함을 입증했다.

삼성바이오에피스는 연구 결과 발표 외에도 국내외 의료진을 초청한 심포지엄을 열어 자가면역질환 치료 최신 동향과 가이드라인을 공유했다. 학회 전시장에서는 별도 기업 부스를 운영하며 의료진 및 업계 관계자들과 소통했다.

길지훈 삼성바이오에피스 메디컬팀장(상무)은 "권위 있는 국제 학회에서 연구 성과를 발표하며 당사 제품이 국내 환자 치료와 삶의 질 개선에 기여할 수 있는 가능성을 확인했다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 고품질 의약품의 환자 접근성 확대를 위해 지속 노력하겠다"고 말했다.

한편 삼성바이오에피스는 국내에서 총 11개 바이오시밀러 제품의 품목 허가를 받았다. 자가면역질환 치료제 4종과 희귀질환 치료제 1종은 자체 영업망을 통해 판매하고 있으며, 안과질환 치료제와 항암제, 골질환 치료제 등은 전문 판매사와의 협업을 통해 공급하고 있다.

sykim@newspim.com