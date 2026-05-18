문체부, 지역 관광특구 2곳에 2년간 30억 투입…세계 명소 만든다

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전국 관광특구 대상 '글로벌 관광특구' 2곳 선정 공모

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 방한 외국인 관광객 10명 중 8명이 서울을 찾는 편중 현상을 깨기 위해 정부가 지역 관광특구 집중 육성에 나선다.

문화체육관광부가 18일부터 7월 6일까지 50일간 '글로벌 관광특구 육성' 사업 참여 지방자치단체를 공모한다. [사진= 뉴스핌 DB]

문화체육관광부는 18일부터 7월 6일까지 50일간 '글로벌 관광특구 육성' 사업 참여 지방자치단체를 공모한다고 밝혔다. 2025년 외래관광객 실태조사 기준 방한 외래객의 81.7%가 서울을 방문할 만큼 지역 편중이 여전한 상황에서, 세계인이 즐겨 찾는 지역 관광 명소를 발굴·육성하겠다는 취지다.

공모 대상은 수도권(서울·인천·경기)과 자체 관광기금 지원체계를 보유한 제주도를 제외한 전국 관광특구다. 문체부는 이 중 잠재력 있는 특구 2곳을 선정해 집중 지원한다.

공모는 관광 활성화 수준과 지역 특성에 따라 두 유형으로 나뉜다. '미래융합형 관광특구'는 최근 1년간 외국인 관광객 20만 명 이상이 방문하고 스마트 기술과 문화시설이 융합된 특구를 대상으로 하며, '지역자생형 관광특구'는 외국인 관광객 10만 명 이상에 고유한 역사·문화·경관 자원을 보유한 특구가 신청할 수 있다. 신청은 광역지자체가 기초지자체와 함께 특구 1개소를 선정해 2개년 사업계획을 수립·제출하는 방식으로 진행된다.

최종 선정된 2곳에는 2년간 국비 30억 원(연간 15억 원)이 지원된다. 지원 내용은 교통거점과 관광지를 잇는 연계 교통 개선, 다국어 스마트 관광 안내, 외국인 결제 편의 개선 등 수용태세 강화부터 체험·체류형 관광상품 개발, 글로벌 브랜드 홍보·마케팅, 지역 DMO·청년기업·대학과의 민관 협력 거버넌스 구축까지 폭넓게 걸쳐 있다.

문체부는 서면·발표 평가를 거쳐 7월 말 선정 결과를 발표하고 8월부터 사업을 본격 추진할 계획이다.

강정원 문체부 관광정책실장은 "지역 고유의 매력을 담은 차별화된 관광콘텐츠와 브랜드를 개발하고 외국인 편의 서비스를 개선해 세계적 경쟁력을 갖춘 지역 관광의 성공 모델을 만들어가겠다"고 밝혔다.

fineview@newspim.com