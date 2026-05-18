'팝의 황제' 신드롬 시작됐다…'마이클', 개봉 첫 주 박스오피스 1위

올해 외화 최고 흥행작 '프로젝트 헤일메리' 제쳐…'보헤미안 랩소디'급 행보

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '팝의 황제' 마이클 잭슨의 일대기를 그린 영화 '마이클'이 개봉 첫 주말 극장가를 완벽하게 장악하며 압도적인 박스오피스 우위를 점했다.

영화 '마이클'의 한 장면. [사진=유니버설 픽쳐스]

18일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 영화 '마이클'은 첫 주말인 지난 15일부터 17일까지 사흘 동안 47만 370명의 관객을 끌어모으며 주말 박스오피스 정상에 등극했다. 누적 관객 수는 64만 7911명이다.

이는 같은 기간 극장에 걸린 경쟁작들과 비교해 무려 3배가 넘는 관객을 독식한 수치로 시장에서의 폭발적인 흥행 파워를 고스란히 입증했다.

특히 '마이클'이 보여준 초반 화력은 올해 외화 흥행 가도에 새로운 이정표를 세웠다. 올해 외화 최고 흥행작인 '프로젝트 헤일메리'의 개봉 첫 주말 스코어인 43만 82명을 가볍게 제쳤을 뿐만 아니라 과거 음악 영화 신드롬을 일으켰던 '보헤미안 랩소디'의 첫 주말 기록인 52만 3353명에 버금가는 성적을 거두며 역대급 외화 신드롬의 서막을 열었다는 평가다.

극장가 안팎에서 터져 나오는 실관람객들의 '과몰입' 호평도 흥행 장기화에 불을 지피고 있다. CGV 골든에그지수 95%를 기록하며 높은 만족도를 이끌어낸 이 작품은 스크린 위에 생생하게 부활한 불멸의 아티스트와 그의 무대로 관객들에게 실제 콘서트 한가운데 서 있는 듯한 짜릿한 전율을 선사했다는 찬사를 받고 있다.

주요 SNS와 온라인 커뮤니티에는 영화를 본 뒤 감동에 취해 극장 문을 '문워크'로 나섰다는 재치 있는 감상평부터 마지막 공연 장면에서 벅차오르는 감정을 감추지 못했다는 관람 후기들이 쏟아지고 있다. 이처럼 관객들의 자발적인 입소문과 음악에 매료된 반응들이 이어지면서, 향후 강력한 N차 관람(반복 관람) 열풍으로 이어질 전망이다.

세기를 뒤흔든 전설적인 음악과 압도적인 퍼포먼스로 전 세대 관객의 심장을 울리며 흥행 질주를 시작한 영화 '마이클'은 전국 극장에서 절찬 상영 중이다.

taeyi427@newspim.com