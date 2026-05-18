'옛 전남도청', 정식 개관...최휘영 장관 "민주주의 성지, 시민 품으로"

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도청 본관·상무관 등 복원 공간 전면 공개

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 5·18 민주화운동의 상징인 '옛 전남도청'이 45년 만에 시민의 품으로 돌아온다. 문화체육관광부(장관 최휘영) 옛전남도청복원추진단은 5월 18일 오전 광주 5·18 민주화운동 기념식이 끝난 뒤, 오후 2시에 복원된 옛 전남도청을 정식 개관한다.

복원된 '옛 전남도청'. 문체부는 올해 2월부터 40여 일간 시범 운영을 진행하며 언론과 시민들의 의견을 수렴해 복원 공간의 완성도를 높였다.사진은 시범 운영 당시 현장 확인하는 최휘영 장관. [사진= 문체부]

옛 전남도청은 1980년 5월 항쟁 당시 시민군의 최후 항전지로, 민주주의를 지켜낸 역사 현장의 상징으로 꼽혀 왔다. 이번 개관은 단순한 건물 복원을 넘어 당시의 역사적 서사와 시민 정신을 공간으로 되살렸다는 데 의미가 있다.

개관 후 시민들은 도청 본관과 도경찰국 본관, 도경찰국 민원실, 도청 회의실, 상무관, 도청 별관(방문자센터) 등 주요 복원 공간을 자유롭게 둘러볼 수 있다.

도청 본관은 열흘간의 항쟁 서사를 중심으로 한 핵심 전시 공간으로 꾸며졌으며, 상무관은 희생자를 기리는 추모 공간으로 조성됐다. 도경찰국과 도청 회의실에서는 다양한 영상과 구술 자료를 통해 시민 자치의 역사를 보다 깊이 들여다볼 수 있도록 했다.

최휘영 문체부 장관은 "'옛 전남도청'은 오늘날의 대한민국을 있게 한 K-민주주의의 성지"라며 "다시 시민의 품으로 돌아가는 이 공간이 우리 민주주의의 자부심을 확인하고 전 세계에 그 가치를 알리는 세계적 명소가 되길 기대한다"고 밝혔다.

개관과 함께 특별기획전 '5·18 광주, 끝나지 않은 시간'(5월 18일~8월 17일)도 열린다. 복원 과정에서 수집한 자료를 중심으로 구성된 이번 전시는 '기록', '기억', '기념'을 주제로 1980년 오월 광주를 살아낸 시민들의 진솔한 이야기를 조명한다.

fineview@newspim.com