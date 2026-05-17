[핌in구미] 문도엽 극적 버디로 'KPGA 경북오픈' 우승, "제네시스 대상 노려보고 싶다"

[구미=뉴스핌] 이웅희 기자=문도엽이 한국프로골프(KPGA) 투어 경북오픈(총상금 7억 원) 정상에 올랐다. 마지막 홀에서 짜릿한 1타 차 역전 우승을 거두며 통산 6승째를 올렸다.

[구미=뉴스핌] 이웅희 기자=문도엽이 17일 경북 구미시 골프존카운티 선산CC(파71)에서 열린 대회 마지막 날 1번 홀 드라이버 티샷 후 타구를 바라보고 있다. [사진=KPGA] 2026.05.17 iaspire@newspim.com

[구미=뉴스핌] 이웅희 기자=문도엽이 17일 경북 구미 골프존카운티 선산CC에서 열린 KPGA 투어 경북오픈에서 우승한 뒤 아내와 함께 기념 촬영을 하고 있다. [사진=KPGA] 2026.05.17 iaspire@newspim.com

문도엽이 17일 경북 구미시 골프존카운티 선산CC(파71)에서 열린 대회 마지막 날 버디 5개와 보기 1개를 묶어 4언더파 67타를 쳤다. 최종 합계 14언더파 270타를 기록하며 문동현(13언더파 271타)을 1타 차로 따돌렸다.

지난해 9월 KPGA 파운더스컵 우승 후 8개월 만에 우승을 차지한 문도엽은 우승 상금 1억 4000만 원을 거머쥐었다.

이날 문도엽은 1타 차 공동 2위로 출발했다. 전반에 3타를 줄이며 선두로 올라섰다. 15번 홀(파4)에서 보기를 범했고, 이날만 7언더파를 몰아친 문동현에게 공동 선두 자리를 허용했다.

문도엽은 마지막 18번 홀(파5)에서 공격적인 홀 공략 대신 안정적이고, 정교한 샷으로 승부를 걸었다. 약 30m 거리에서 세 번째 샷을 홀컵 50cm에 붙였다. 그린 근처 깊은 러프에서 환상적인 샷으로 온 그린 시키는 순간 18번 홀을 둘러싼 갤러리들의 함성이 쏟아졌다. 문도엽은 버디 퍼트를 성공시킨 뒤 포효했다.

먼저 라운드를 마친 문동현은 연습 그린으로 이동해 퍼팅 감각을 조율하며 연장전을 준비했다. 하지만 18번 홀 문도엽의 우승 확정 버디에 아쉬움을 삼켜야 했다.

[구미=뉴스핌] 이웅희 기자=문도엽이 17일 경북 구미시 골프존카운티 선산CC(파71)에서 열린 대회 마지막 날 6번 홀에서 캐디와 홀 공략에 대해 상의하고 있다. [사진=KPGA] 2026.05.17 iaspire@newspim.com

우승 후 문도엽은 "정말 기분 좋은 우승이다. GLS아카데미의 이재혁 프로와 같이 훈련한 지 2년이 지났는데 그동안 잘 맞아떨어지면서 오늘 우승이라는 결과로 나온 것 같다. 그동안 티샷의 정확성에 대한 문제가 있었는데 계속 훈련하면서 많이 보완했다. 또 항상 퍼트에서 아쉬움이 있었는데 올해 드라이버 거리와 방향성 둘 다 좋아졌고 퍼트도 계속 발전하고 있다. 삼박자가 잘 맞아떨어지며 이번주 'KPGA 경북오픈'에서 결실을 본 것 같다"며 소감을 밝혔다.

가족에 대한 감사인사도 잊지 않았다. 문도엽은 "와이프가 생각났다. 일주일 내내 옆에서 많이 챙겨줬고 멘털 관리에 큰 도움을 줬다. 플레이 중간중간 지나가면서 잘 안 풀릴 때 '잘하고 있어', '즐겨' 이렇게 가볍게 말해주는 한마디가 많은 도움이 됐다"고 말했다.

제네시스 포인트 1위로도 올라선 문도엽은 "현재까지 아시안투어를 같이 병행하면서 뛰고 있는데 페이스가 정말 괜찮다. 아시안투어까지 출전한 4개 대회 연속 톱10을 기록 중인데 계속 일관성 있는 플레이를 하고 싶고 '제네시스 대상'까지 노리고 싶다"고 각오를 다졌다.

PGA투어 진출도 목표로 하고 있는 문도엽은 "이전엔 '비거리가 어느 정도는 나와야 PGA 도전할 수 있다'는 생각을 했는데 최근 드라이버 샷 거리가 늘면서 해볼 만하겠다는 생각도 하고 욕심도 생긴다. 티샷과 퍼트에서 더 보완할 수 있다면 충분히 도전해보고 싶다"면서 "상반기 제네시스 포인트 상위자 자격으로 콘페리투어에 출전할 기회가 있는 것도 정말 좋다. 올 시즌 끝까지 잘 끝내서 제네시스 포인트 특전으로 PGA투어 큐스쿨 직행 자격을 통해 도전해 볼 생각"이라고 밝혔다.

한편 문동현이 최종 합계 14언더파 270타로 준우승을 차지했고, 11언더파 273타를 기록한 김홍택과 오승택, 최승빈이 공동 3위로 대회를 마쳤다.

전날까지 11언더파로 선두까지 올라가며 누적 상금 최초 60억 원 돌파를 노리던 박상현은 컨디션 난조 속에 이날만 4타를 잃었다. 7언더파 277타로 공동 23위까지 떨어지고 말았다.

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