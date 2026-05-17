김영환, 주말 충북 전역 누비며 '원팀 필승 행보'

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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 김영환 국민의힘 충북지사 후보가 후보 등록 이후 첫 주말, 도내 전역을 돌며 '원팀 선거체제' 구축에 속도를 내고 있다.

시장·군수는 물론 광역·기초의원 후보까지 아우르는 광폭 행보로 조직 결속과 민심 다지기에 나선 모습이다.

국민의힘 김영환 충북지사 후보가 행사장에서 유권자를 만나 지지를 호소하고 있다.[사진=김영환 캠프] 2026.05.17 baek3413@newspim.com

김 후보는 16일 청주 오송 파크골프장 방문을 시작으로 정영철 영동군수 후보, 최재형 보은군수 후보, 윤대영 진천군의원 후보 선거사무소 개소식에 잇따라 참석했다.

이어 청주고 총동문체육대회에도 모습을 드러내며 지역 기반 다지기에 나섰다.

같은 날 옥천 지용제를 찾아 지역 주민과 접점을 넓힌 김 후보는 청주에서 열린 충북 프로야구단 창단 기원 팬 사인회에도 참석해 도민 숙원 사업에 대한 공감대를 강조했다.

이후 육거리시장을 찾아 상인들과 직접 인사를 나누며 민생 현장 행보를 이어갔다.

17일에도 일정은 이어졌다.

김 후보는 교회 주일 예배에 참석한 뒤 지역 소규모 행사를 돌며 유권자들과 접촉했다.

이어 이범석 청주시장 후보와 황영호 충북도의원 후보 선거사무소 개소식에 참석하며 '원팀 행보'를 재차 강조했다.

유권자와 악수 하는 김영환 충북지사 후보. [사진=김영환 캠프] 2026.05.17 baek3413@newspim.com

김 후보는 이번 주말 동안 도내 각급 후보자 개소식을 폭넓게 방문하며 국민의힘 충북 선거 조직을 하나로 묶는 데 주력했다.

동시에 지역 축제, 체육행사, 전통시장 등을 두루 찾으며 다양한 계층과의 접점을 넓혔다.

김 후보 측은 "후보 등록 이후 충북 전역을 돌며 선거 승리 기반을 다지고 있다"며 "시장·군수 후보부터 광역·기초의원 후보까지 하나의 팀으로 충북 발전과 미래를 함께 만들겠다는 의지를 보여주는 행보"라고 전했다.

baek3413@newspim.com