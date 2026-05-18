서울시, 일반·휴게음식점 150개소 대상 경영 컨설팅 시행

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 18일 외식업 컨설팅을 모집했다
- 일반·휴게음식점 150곳 대상 선착순이다
- 참여 업소에 최대 60만원 지원금을 준다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시는 서울 소재 일반·휴게음식점 150개소를 대상으로 '외식업 경영혁신 컨설팅 지원 사업'을 실시한다고 18일 밝혔다.
이날부터 서울시 누리집 공고문에 안내된 구글폼 링크를 통해 가능하며, 예산 소진 시까지 선착순 모집한다.
지원 대상은 서울시 내 일반·휴게음식점 중 배달이 가능하고 포스기(POS) 보유 또는 모바일 기반 업무 수행이 가능한 업소다. 또한 서울배달+땡겨요 입점 희망 업소 등은 우선지원 대상이다.
이번 사업은 '찾아가는 1대 1 맞춤형 컨설팅'가 중점이다. 사전 진단을 통해 각 업소의 경영 상황과 문제점을 분석한 뒤, 전문 컨설턴트가 직접 업소를 방문해 맞춤 솔루션을 제공한다.
지난해 참여 업소를 대상으로 실시한 만족도 조사(181개소 응답)에서는 평균 88.39점을 기록하기도 했다.
컨설팅은 대면·비대면을 병행해 3~4회에 걸쳐 진행된다. 경영관리·마케팅관리·메뉴개발·법률자문 등 4개 분야 중 사전진단을 통해 가장 필요한 분야를 중심으로, 전문 컨설턴트가 실질적 개선 방안을 제시할 예정이다.
참여 업소를 위한 인센티브도 마련됐다. 특히 최근 배달 비중이 높아진 외식 환경을 반영해 컨설팅 참여 업소가 '서울배달+땡겨요'에 입점하고 배달 경쟁력까지 강화할 수 있도록 최대 60만원의 '사장님 지원금'을 제공한다.
김경미 소상공인정책과장은 "이번 사업은 외식업 사장님들이 변화하는 소비 환경에 대응해 스스로 성장할 수 있는 발판을 마련해주는 데 목적이 있다"며 "어려운 시기를 겪고 있는 많은 외식업 사장님이 이번 기회를 통해 가게 운영의 새로운 돌파구를 찾길 기대한다"고 전했다.
100wins@newspim.com