서울시, 일반·휴게음식점 150개소 대상 경영 컨설팅 시행

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[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시는 서울 소재 일반·휴게음식점 150개소를 대상으로 '외식업 경영혁신 컨설팅 지원 사업'을 실시한다고 18일 밝혔다.

이날부터 서울시 누리집 공고문에 안내된 구글폼 링크를 통해 가능하며, 예산 소진 시까지 선착순 모집한다.

[사진=서울시]

지원 대상은 서울시 내 일반·휴게음식점 중 배달이 가능하고 포스기(POS) 보유 또는 모바일 기반 업무 수행이 가능한 업소다. 또한 서울배달+땡겨요 입점 희망 업소 등은 우선지원 대상이다.

이번 사업은 '찾아가는 1대 1 맞춤형 컨설팅'가 중점이다. 사전 진단을 통해 각 업소의 경영 상황과 문제점을 분석한 뒤, 전문 컨설턴트가 직접 업소를 방문해 맞춤 솔루션을 제공한다.

지난해 참여 업소를 대상으로 실시한 만족도 조사(181개소 응답)에서는 평균 88.39점을 기록하기도 했다.

컨설팅은 대면·비대면을 병행해 3~4회에 걸쳐 진행된다. 경영관리·마케팅관리·메뉴개발·법률자문 등 4개 분야 중 사전진단을 통해 가장 필요한 분야를 중심으로, 전문 컨설턴트가 실질적 개선 방안을 제시할 예정이다.

참여 업소를 위한 인센티브도 마련됐다. 특히 최근 배달 비중이 높아진 외식 환경을 반영해 컨설팅 참여 업소가 '서울배달+땡겨요'에 입점하고 배달 경쟁력까지 강화할 수 있도록 최대 60만원의 '사장님 지원금'을 제공한다.

김경미 소상공인정책과장은 "이번 사업은 외식업 사장님들이 변화하는 소비 환경에 대응해 스스로 성장할 수 있는 발판을 마련해주는 데 목적이 있다"며 "어려운 시기를 겪고 있는 많은 외식업 사장님이 이번 기회를 통해 가게 운영의 새로운 돌파구를 찾길 기대한다"고 전했다.

100wins@newspim.com