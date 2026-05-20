수요일·음력 4월4일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 5월20일(수요일·음력 4월4일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 갈대밭에 저 홀로 외롭게 서 있겠다.
72년생 : 결과가 예측한 대로 성공하겠다.
84년생 : 주변의 도움으로 큰 이익이 발생하겠다.
96년생 : 가슴에 꽃처럼 영롱한 진주가 파고들겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 진실이 왜곡되는 것을 맛보겠다.
73년생 : 사람도 얻고, 돈도 얻겠다.
85년생 : 머뭇거리지 말고 결정하는 것이 좋겠다.
97년생 : 재물 운세가 매우 좋겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 실망하지 말고 다시 일어나야 하겠다.
74년생 : 오류가 많은 일이 생기겠다.
86년생 : 사람을 얻어 뜻을 성취하겠다.
98년생 : 만사형통으로 흘러가겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 모든 것을 하늘에 맡겨야 하겠다.
75년생 : 귀인을 만나 도움을 받겠다.
87년생 : 처음 마음먹은 대로 밀고 가는 좋겠다.
99년생 : 좋은 인연을 만나 날개를 달겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 풀려나가기 시작하겠다.
76년생 : 이 생명 다하는 사랑이 찾아오겠다.
88년생 : 그대의 그림자가 드리우겠다.
00년생 : 이미 바다로 띄워진 사랑이겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 자신의 철학과 소신이 필요하겠다.
77년생 : 준비한 만큼 돈이 들어오겠다.
89년생 : 돌이킬 수 없는 실수를 저지를 수 있겠다.
01년생 : 돌아올 기약이 없는 상황이겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 일이 원하는 대로 성사되겠다.
78년생 : 그대와 함께 하는 사랑이겠다.
90년생 : 뜻을 펼치는 것이 좋겠다.
02년생 : 쓸쓸함 바람에 아득히 밀려오는 그리움이 있겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 주변을 정리할 필요가 있겠다.
79년생 : 다시 시작하면 좋은 결과가 있겠다.
91년생 : 양보하는 것이 좋겠다.
03년생 : 잃어버린 사랑을 생각하며 헛웃음을 짓겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 남을 믿지 말고 자신만 믿어야 하겠다.
80년생 : 멀리서 돈이 달려오는 형세이겠다.
92년생 : 다시 한번 더 생각하는 것이 좋겠다.
04년생 : 말로 할 수 없는 일에 힘들어 하겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 다시 일어나면 성공할 수 있겠다.
81년생 : 기적은 없겠다. 오직 노력만이 답이겠다.
93년생 : 번창하는 일을 시작한다.
05년생 : 아직도 다 못한 사랑에 목을 매겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 흩어지는 바람 같은 사람을 만나겠다.
82년생 : 사업 확장을 하면 좋은 결과가 있겠다.
94년생 : 좋은 사람을 만나 좋은 인연을 쌓겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 즐거움만 생기는 일을 하겠다.
83년생 : 다시 시작하면 좋은 일이 생긴다.
95년생 : 자신을 믿고 나가는 것이 중요하겠다.