[6·3 지선] 유승민 이어 MB까지…오세훈, 보수 결집 행보 본격화

AI 핵심 요약beta
- 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 15일 이명박 전 대통령과 청계천을 동행하며 보수 결집 행보를 이어갔다.
- 이 전 대통령은 청계천 성과를 강조하며 오 후보에 힘을 실었고, 현장에선 용산참사 책임자 처벌을 요구하는 기습 시위로 긴장도 있었다.
- 정치권은 이를 유승민 전 의원 회동에 이은 보수·중도 통합 행보로 해석하며, 접전 여론조사 속 보수층 결집 가능성에 주목하고 있다.
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용산참사 규탄 기습 시위 벌어졌지만 즉각 제지
정원오와 오차 범위 내 접점...보수 결집 시험대
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 15일 이명박 전 대통령과 서울 청계천을 걸으며 화담을 나눴다. 보수 결집과 지지층 확장을 위한 행보로 해석된다.
이 전 대통령과 오 후보는 이날 오전 청계천 환담을 갖고 청계천 복원 이후 도심 변화와 보행 환경 개선 효과 등을 언급하며 환담을 나눴다.
이 전 대통령은 행사 내내 오 후보에 힘을 실어달라는 메시지를 보냈다. 이 전 대통령은 "청계천에서 만난 외국인이 '참 신기한 경험을 했다'고 소감을 전했다"며 오세훈 후보를 향해 "청계천을 아름답게 만든 사람이 여기 있다"고 언급했다.
오 후보는 "요즘 여기(청계천)이 명성화 됐다"며 "하드웨어를 잘 만들어주셨으니까 제가 거기에 소프트웨어를 잘 얹어서 돋보이도록 하겠다"고 화답했다.
행사 도중 이 전 대통령은 청계천에 버려진 쓰레기를 주우며 "서울시장이 책임져야 한다"고 농담을 던지기도 했다.
다만 대화 도중 인근에 있던 일부 시민이 '용산참사 책임자 처벌'을 요구하는 피켓을 들고 기습 시위를 벌이면서 현장 분위기가 일시적으로 긴장되기도 했다. 현장에 배치된 경호 인력이 즉각 제지에 나서면서 상황은 정리됐다.
정치권에서는 이날 동행을 두고 오 후보의 보수 통합 행보의 일환으로 해석하고 있다.
오 후보는 전날 유승민 전 의원과도 회동한 데 이어 이 전 대통령과 공개 행보를 이어가며 중도·보수 진영 결집에 나서는 모습이다.
한편 최근 일부 여론조사에서는 오 후보가 더불어민주당 정원오 후보와 오차 범위 내 접전을 벌이는 것으로 나타났다. 정치권에서는 후보 등록 이후 당내 갈등이 진정될 경우 보수층 결집이 본격화할 수 있다는 전망이 나온다.
hyeng0@newspim.com