익산시, 홀로그램 기업 50개 '유치'...산업거점 입지 강화

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 15일 홀로그램 기업 페어엑스와 투자협약을 체결해 50개 유치 성과를 달성했다
- 홀로그램 기업 50개 중 21개가 이미 익산으로 이전해 사업을 운영 중이다
- 익산시는 국가 공모사업 추진과 글로벌 시장 진출 지원으로 홀로그램 산업 생태계 조성에 힘쓰고 있다
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기업 이전·해외 진출 성과 통한 글로벌 경쟁력 확대
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 홀로그램 기업 50개 유치 성과를 달성하며 국내 홀로그램 산업 중심지로 자리매김하고 있다.
익산시는 홀로그램 콘텐츠 제작 전문기업 페어엑스와 투자협약을 체결했다고 15일 밝혔다. 이번 협약은 시가 지난 2020년부터 추진해 온 홀로그램 기업 유치 사업의 50번째 성과다.
㈜페어엑스는 인공지능(AI) 기반 3D 실감형 기술을 활용해 가상현실(VR)과 메타버스 교육 플랫폼을 개발하는 기업으로, 교육·문화·관광 분야 실감형 콘텐츠 제작 기술력을 보유하고 있다.
익산시는 단순 기업 유치를 넘어 산업 성장 기반도 확대하고 있다. 협약을 체결한 50개 기업 가운데 21개 기업은 이미 익산으로 본사나 연구소를 이전해 사업을 운영 중이다.
글로벌 시장 진출 성과도 이어지고 있다. 레인보우핀토스는 올해 두바이에 현지 법인을 설립했으며, 와이에이피와 더가람은 홀로그램 제품을 두바이에 수출하는 등 해외시장 공략에 속도를 내고 있다.
시는 지난 2019년 홀로그램 기술개발사업 예비타당성조사 통과를 시작으로 상용차용 홀로그램 HUD 실증과 기술사업화 지원 등 다양한 국가 공모사업을 추진하며 산업 생태계 구축에 힘써왔다.
정헌율 익산시장은 "50번째 투자협약은 익산이 대한민국 대표 홀로그램 산업 거점도시로 성장했음을 보여주는 상징적 성과"라며 "기업들이 세계적인 경쟁력을 갖출 수 있도록 산업 생태계 조성과 행정 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com