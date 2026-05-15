[6·3지선 인터뷰] 이종욱 "40년 일당 독점 깨고 전남·광주 새판 짠다"

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이종욱 진보당 전남광주통합특별시장 후보 인터뷰

'신생아 1억 펀드'로 불평등 해소·청년 도전 지원

20조원 '시민투자위'서 결정…"시민공동 정부 실현"



[광주·무안=뉴스핌] 박진형·조은정 기자 = "민주의 날개에 튼튼한 진보의 날개를 더해 더 높이 날아야 합니다. 40년 일당 독점의 벽에 갇혔던 대구마저 변화의 조짐을 보이고 있습니다. 호남도 달라져야 합니다."

이종욱 진보당 전남·광주 통합특별시장 후보는 <뉴스핌>과의 인터뷰에서 이른바 '정치 메기론'을 내세우며 "전남·광주를 대한민국에서 가장 높이 비상하는 지역으로 만들겠다"고 밝혔다.

이 후보는 1995년 광주 광산구청 공무원으로 임용돼 30년간 공직에 몸담았으며 전국공무원노동조합 광주지역본부장과 민주노총 광주지역본부장을 지냈다.

이종욱 진보당 전남광주통합특별시장 후보. [사진=진보당 광주시당] 2026.05.15 bless4ya@newspim.com

다음은 이 후보와의 인터뷰 일문일답.

-출마 결심 계기는.

▲전남·광주는 민주주의를 지켜온 자부심의 지역이지만, 동시에 장기 침체라는 현실에 직면해 있다. 청년들은 일자리를 찾아 수도권으로 떠나고 지역은 소멸 위기에 놓였다.

30년 공직 경험과 노동 현장에서 행정의 한계와 시민의 삶을 지켜보며 기존 방식으로는 미래를 바꿀 수 없다는 문제의식이 커졌다. 민주당의 안주를 깨우는 '가이드 러너'로서 정체된 호남 정치를 바꾸고 시도민 삶의 실질적 변화를 만들고자 한다.

-다른 후보에 비해 강점이 있다면.

▲기아챔피언스필드, 남도학숙 건립 등 주요 사업을 수행한 행정 경험과 함께, 25년간 노동 현장에서 다양한 계층의 목소리를 대변해 온 점이 강점이다.

새 시장은 통상 조직 파악에 2년가량이 필요하지만 3만 7000여 공직자와 즉시 협업할 수 있는 행정력과 현장 대응력을 갖췄다. 통합특별시를 안정적으로 안착시킬 적임자라고 본다.

-호남은 여당 텃밭으로 특별한 선거 전략은.

▲거대 정당이 자금과 조직에 의존할 때 우리는 현장의 땀과 정책으로 승부한다. 영광 군수 재선거에서의 생활 밀착형 활동이 지역민의 공감을 얻었다.

진보당은 이번 지방선거에 68명의 후보를 내며 지역 기반을 확대하고 있다. "2등이 강해야 1등도 강해진다"는 점에서 균형과 견제가 가능한 정치 구조가 필요하다.

현재 호남 정치는 '민주당 경선이 본선'이라는 구조 속에서 정책 경쟁이 약화됐다. 최근 일부 지역에서 불거진 공천 논란과 탈당 사태는 이를 단적으로 보여준다.

◆ 통합 인센티브로 '청년 도전 자금' 재원 마련…AI·반도체·에너지 등 역량 강화 "좋은 일자리 창출"

-대표 공약은.

▲'신생아 1억 미래펀드'를 핵심 공약으로 제시했다. 모든 아이에게 출생 시 국가가 펀드를 조성하고 만 18세에 1억원의 '청년 도전자금'을 지급하는 구상이다.

부모의 소득 격차가 기회 격차로 이어지는 구조를 완화하고 청년이 실패를 두려워하지 않는 기반을 만들겠다는 취지다.

-재원 마련 방안은.

▲통합특별시 출범 시 확보될 연 5조원 규모의 재정 인센티브 중 10%를 적립하고 이를 연 7% 수준으로 운용하면 재원 마련이 가능하다고 본다.

또한 특별시와 교육청, 기초지자체 간 재정을 연계해 중복 예산을 줄이고, 지역공공은행 설립 등을 통해 재정 효율성을 높이겠다.

이종욱 진보당 전남광주통합특별시장 후보. [사진=박진형 기자]

-20조원 가운데 나머지 예산은 어떻게 활용할 것인지.

▲지역의 자생력을 키우고 소멸 위기를 극복하는 '미래 전략 자산'으로 쓰겠다. 이를 위해 '20조 시민배당·투자위원회'를 설치할 방침이다. 막대한 사업비를 어디에 우선 투입하고 사용할지 시민이 직접 결정하는 구조다.

구체적으로 블록체인 기반의 온라인 투표 시스템을 전격 도입해 시의 주요 정책 결정부터 예산 집행 과정까지 시민의 의사를 실시간으로 반영하는 '직접 민주주의 모델'을 구현하겠다.

시민이 예산의 방향을 직접 정하고 시정에서 발생하는 실익을 고루 나누는 진정한 의미의 '실익 중심 민주 행정'이자 '전남·광주 시민공동정부' 시대를 열겠다.

-통합 특별시 비전은.

▲광주의 AI·반도체·R&D 역량과 전남의 에너지·농생명 산업을 결합해 초광역 경제 생태계를 구축하겠다.

재생에너지 기반을 활용해 반도체 산업 유치도 추진하고 장기적으로는 전북까지 아우르는 '600만 호남권'으로 확장하겠다는 구상이다.

-광주글로벌모터스(GGM) 노사 갈등 해법은.

▲25년 노동 현장에서 체득한 공감과 돌파력으로 해결하겠다. 노사 갈등을 넘어 산업 구조 전환 관점에서 접근해야 한다. '미래차 산업전환 특별위원회'를 통해 노·사·정 협의를 추진하고 광주 자동차 산업을 하나의 생태계로 재편하겠다.

◆ 동부권 '산업 위기' 노사정 참여 위원회서 해법 모색…서남권에 의료 인프라 확충·농촌 살리기 집중

-시급한 현안은.

▲전남 동부권의 석유화학·철강, 광주 자동차 산업의 구조적 위기가 가장 시급하다. 산업 전환과 고용 안정을 동시에 추진해야 한다. 이와 함께 의료 인프라 확충과 농촌 소멸 대응도 중요한 과제다.

-이재명 정부에서 진보당의 역할은 무엇이라고 보나. 향후 방향성과 정체성은.

▲정부가 흔들림 없이 개혁을 추진하도록 앞에서는 견인하고 동시에 현장의 목소리가 소외되지 않도록 시민을 지키는 '민생 파수꾼' 역할을 하겠다.

정부를 상대로 지역 요구가 반영되도록 지속적으로 설득하고 필요한 경우 가장 강하게 문제를 제기하겠다. 전남·광주 통합특별시의 성패는 정부 재정 지원에 달려 있다.

통합 준비 예산 573억원 삭감 문제를 포함해 정부가 약속한 20조원 인센티브가 국가 재정계획에 반영되도록 끝까지 점검하고 요구하겠다.

진보당은 정쟁이 아닌 삶의 변화를 만드는 정당이다. 무상급식과 농민수당처럼 실질적 정책 성과를 바탕으로 시민 삶을 바꾸는 기준을 제시하겠다.

bless4ya@newspim.com