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2026.05.15 (금)
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[6·3지선 인터뷰] 이종욱 "40년 일당 독점 깨고 전남·광주 새판 짠다"

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  • 이종욱 진보당 전남·광주 통합특별시장 후보가 15일 인터뷰에서 호남 정치 변화를 이끌고 통합특별시를 성공시키겠다고 밝혔다.
  • 핵심 공약으로 신생아 1억 미래펀드와 청년 도전자금, 시민 참여형 20조 시민배당·투자위원회를 내세워 좋은 일자리와 직접 민주주의 모델을 구현하겠다고 했다.
  • AI·반도체·에너지 결합 초광역 경제, 노사정 협의 통한 산업 전환, 이재명 정부 개혁 견인과 20조 재정 인센티브 확보를 약속했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이종욱 진보당 전남광주통합특별시장 후보 인터뷰
'신생아 1억 펀드'로 불평등 해소·청년 도전 지원
20조원 '시민투자위'서 결정…"시민공동 정부 실현"

[광주·무안=뉴스핌] 박진형·조은정 기자 = "민주의 날개에 튼튼한 진보의 날개를 더해 더 높이 날아야 합니다. 40년 일당 독점의 벽에 갇혔던 대구마저 변화의 조짐을 보이고 있습니다. 호남도 달라져야 합니다."

이종욱 진보당 전남·광주 통합특별시장 후보는 <뉴스핌>과의 인터뷰에서 이른바 '정치 메기론'을 내세우며 "전남·광주를 대한민국에서 가장 높이 비상하는 지역으로 만들겠다"고 밝혔다.

이 후보는 1995년 광주 광산구청 공무원으로 임용돼 30년간 공직에 몸담았으며 전국공무원노동조합 광주지역본부장과 민주노총 광주지역본부장을 지냈다. 

이종욱 진보당 전남광주통합특별시장 후보. [사진=진보당 광주시당] 2026.05.15 bless4ya@newspim.com

다음은 이 후보와의 인터뷰 일문일답.

-출마 결심 계기는.

▲전남·광주는 민주주의를 지켜온 자부심의 지역이지만, 동시에 장기 침체라는 현실에 직면해 있다. 청년들은 일자리를 찾아 수도권으로 떠나고 지역은 소멸 위기에 놓였다.

30년 공직 경험과 노동 현장에서 행정의 한계와 시민의 삶을 지켜보며 기존 방식으로는 미래를 바꿀 수 없다는 문제의식이 커졌다. 민주당의 안주를 깨우는 '가이드 러너'로서 정체된 호남 정치를 바꾸고 시도민 삶의 실질적 변화를 만들고자 한다.

-다른 후보에 비해 강점이 있다면.

▲기아챔피언스필드, 남도학숙 건립 등 주요 사업을 수행한 행정 경험과 함께, 25년간 노동 현장에서 다양한 계층의 목소리를 대변해 온 점이 강점이다.

새 시장은 통상 조직 파악에 2년가량이 필요하지만 3만 7000여 공직자와 즉시 협업할 수 있는 행정력과 현장 대응력을 갖췄다. 통합특별시를 안정적으로 안착시킬 적임자라고 본다.

-호남은 여당 텃밭으로 특별한 선거 전략은.

▲거대 정당이 자금과 조직에 의존할 때 우리는 현장의 땀과 정책으로 승부한다. 영광 군수 재선거에서의 생활 밀착형 활동이 지역민의 공감을 얻었다.

진보당은 이번 지방선거에 68명의 후보를 내며 지역 기반을 확대하고 있다. "2등이 강해야 1등도 강해진다"는 점에서 균형과 견제가 가능한 정치 구조가 필요하다.

현재 호남 정치는 '민주당 경선이 본선'이라는 구조 속에서 정책 경쟁이 약화됐다. 최근 일부 지역에서 불거진 공천 논란과 탈당 사태는 이를 단적으로 보여준다.

통합 인센티브로 '청년 도전 자금' 재원 마련…AI·반도체·에너지 등 역량 강화 "좋은 일자리 창출"

-대표 공약은.

▲'신생아 1억 미래펀드'를 핵심 공약으로 제시했다. 모든 아이에게 출생 시 국가가 펀드를 조성하고 만 18세에 1억원의 '청년 도전자금'을 지급하는 구상이다.

부모의 소득 격차가 기회 격차로 이어지는 구조를 완화하고 청년이 실패를 두려워하지 않는 기반을 만들겠다는 취지다.

-재원 마련 방안은.

▲통합특별시 출범 시 확보될 연 5조원 규모의 재정 인센티브 중 10%를 적립하고 이를 연 7% 수준으로 운용하면 재원 마련이 가능하다고 본다.

또한 특별시와 교육청, 기초지자체 간 재정을 연계해 중복 예산을 줄이고, 지역공공은행 설립 등을 통해 재정 효율성을 높이겠다.

이종욱 진보당 전남광주통합특별시장 후보. [사진=박진형 기자]

-20조원 가운데 나머지 예산은 어떻게 활용할 것인지.

▲지역의 자생력을 키우고 소멸 위기를 극복하는 '미래 전략 자산'으로 쓰겠다. 이를 위해 '20조 시민배당·투자위원회'를 설치할 방침이다. 막대한 사업비를 어디에 우선 투입하고 사용할지 시민이 직접 결정하는 구조다.

구체적으로 블록체인 기반의 온라인 투표 시스템을 전격 도입해 시의 주요 정책 결정부터 예산 집행 과정까지 시민의 의사를 실시간으로 반영하는 '직접 민주주의 모델'을 구현하겠다.

시민이 예산의 방향을 직접 정하고 시정에서 발생하는 실익을 고루 나누는 진정한 의미의 '실익 중심 민주 행정'이자 '전남·광주 시민공동정부' 시대를 열겠다.

-통합 특별시 비전은.

▲광주의 AI·반도체·R&D 역량과 전남의 에너지·농생명 산업을 결합해 초광역 경제 생태계를 구축하겠다.

재생에너지 기반을 활용해 반도체 산업 유치도 추진하고 장기적으로는 전북까지 아우르는 '600만 호남권'으로 확장하겠다는 구상이다.

-광주글로벌모터스(GGM) 노사 갈등 해법은.

▲25년 노동 현장에서 체득한 공감과 돌파력으로 해결하겠다. 노사 갈등을 넘어 산업 구조 전환 관점에서 접근해야 한다. '미래차 산업전환 특별위원회'를 통해 노·사·정 협의를 추진하고 광주 자동차 산업을 하나의 생태계로 재편하겠다.

 동부권 '산업 위기' 노사정 참여 위원회서 해법 모색…서남권에 의료 인프라 확충·농촌 살리기 집중

-시급한 현안은.

▲전남 동부권의 석유화학·철강, 광주 자동차 산업의 구조적 위기가 가장 시급하다. 산업 전환과 고용 안정을 동시에 추진해야 한다. 이와 함께 의료 인프라 확충과 농촌 소멸 대응도 중요한 과제다.

-이재명 정부에서 진보당의 역할은 무엇이라고 보나. 향후 방향성과 정체성은.

▲정부가 흔들림 없이 개혁을 추진하도록 앞에서는 견인하고 동시에 현장의 목소리가 소외되지 않도록 시민을 지키는 '민생 파수꾼' 역할을 하겠다.

정부를 상대로 지역 요구가 반영되도록 지속적으로 설득하고 필요한 경우 가장 강하게 문제를 제기하겠다. 전남·광주 통합특별시의 성패는 정부 재정 지원에 달려 있다.

통합 준비 예산 573억원 삭감 문제를 포함해 정부가 약속한 20조원 인센티브가 국가 재정계획에 반영되도록 끝까지 점검하고 요구하겠다.

진보당은 정쟁이 아닌 삶의 변화를 만드는 정당이다. 무상급식과 농민수당처럼 실질적 정책 성과를 바탕으로 시민 삶을 바꾸는 기준을 제시하겠다.

bless4ya@newspim.com

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우아한형제들 매각전 막 올랐다 [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 독일 딜리버리히어로(Delivery Hero·DH)가 국내 배달 플랫폼 1위 우아한형제들 매각 작업에 본격 착수했다. 인수 후보군으로는 중국 알리바바그룹(Alibaba Group)과 미국 우버(Uber)-네이버(NAVER) 연합 등이 거론된다. DH의 희망 매각가는 약 8조원 수준으로 알려졌다. 다만 높은 몸값 부담과 수익성 둔화가 겹치며 실제 거래 성사까지는 적잖은 난관이 예상된다. 우아한형제들 사옥 전경. [사진=우아한형제들] 14일 투자은행(IB)업계와 유통업계에 따르면 DH는 JP모건을 매각 주관사로 선정하고 국내외 주요 대기업과 사모펀드(PEF)에 티저레터(Teaser Letter, 투자 안내서)를 배포한 것으로 알려졌다. 티저레터를 받은 업체에는 네이버를 비롯해 알리바바그룹, 미국 음식배달 플랫폼 도어대시(DoorDash), 차량 호출·배달 플랫폼 우버 등이 포함된 것으로 전해졌다. 우아한형제들 매각 현황 [AI 인포그래픽=남라다 기자] DH는 우아한형제들의 몸값으로 약 8조원을 기대하고 있다. 최근 2년 간 평균 영업이익의 약 13배에 달하는 가격이다. DH는 지난 2019년 배민 지분 88%를 36억유로(약 4조8000억원)에 인수한 바 있다. 현재 희망 매각가를 기준으로 하면 7년여 만에 투자금의 두 배 수준 차익을 기대하는 셈이다. 지난해 말 기준 우아한형제들의 최대주주는 싱가포르 합작법인 우아 DH 아시아(Woowa DH Asia Pte. Ltd.)로 지분 99.98%를 보유하고 있다. 딜리버리히어로 본사인 딜리버리히어로 SE(Delivery Hero SE)는 0.02%를 직접 보유 중이다. 사실상 DH가 우아한형제들을 100% 지배하는 구조다. ◆미·중 플랫폼, 배민 인수전서 격돌하나시장에서는 글로벌 빅테크의 움직임에 촉각을 곤두세우고 있다. 한때 인수 후보로 거론됐던 한화그룹은 높은 인수가와 플랫폼 규제 부담 등을 이유로 검토를 중단한 것으로 알려졌다. 특히 우버(Uber)가 배민 인수 가능성을 검토 중인 것으로 알려지면서 업계에서는 네이버(NAVER)와의 컨소시엄 구성 가능성까지 제기된다. 우버의 글로벌 배달 플랫폼 운영 경험과 네이버의 커머스·결제 생태계가 결합할 경우 상당한 시너지를 낼 수 있다는 분석이다. 알리바바(Alibaba) 등 중국 플랫폼 기업들의 참전 가능성도 변수다. 알리바바가 이미 한국 이커머스 시장에서 공격적인 확장 전략을 펼치는 상황에서 배민의 라이더 인프라와 배달망까지 확보할 경우 국내 커머스 시장 영향력이 한층 확대될 수 있다는 우려가 나온다. 알리바바는 G마켓과 합작법인을 세우고 한국 플랫폼 시장에 뛰어든 상태다. 우아한형제들 실적 추이 [AI 인포그래픽=남라다 기자] ◆변수는 '8조 몸값'…수익성 악화도 부담업계에서는 DH가 재무구조 개선 차원에서 배민 매각에 나선 것으로 보고 있다. 지난해 말 기준 DH의 부채 규모는 61억6600만유로(약 9조2500억원), 부채비율은 231.2%에 달한다. DH는 지난 3월 대만 배달 플랫폼 푸드판다(Foodpanda)를 싱가포르 그랩(Grab)에 6억달러(약 9000억원)에 매각하기도 했다. 2021년 약 60조원에 달했던 DH 시가총액은 현재 12조원 수준까지 감소했다. 문제는 높은 몸값이다. 코로나19 이후 배달 시장 성장세가 둔화한 데다 쿠팡의 배달앱 쿠팡이츠가 무료배달 정책을 앞세워 점유율을 빠르게 확대하고 있어서다. 모바일인덱스에 따르면 올해 3월 기준 배민의 월간 활성 이용자 수(MAU)는 2409만명(비중 53.0%), 쿠팡이츠는 1355만명(29.8%)을 기록했다. 쿠팡이츠의 월간 활성 이용자 수는 불과 1년 사이에 2배 가까이 불어나며 배민을 무섭게 추격 중이다. 수익성 악화도 마이너스 요인이다. 우아한형제들은 외형 성장세는 이어가고 있지만 영업이익은 줄어드는 추세다. 매출은 2023년 3조4155억원에서 2024년 4조3226억원, 지난해 5조2829억원으로 증가했다. 반면 영업이익은 2023년 6998억원, 2024년 6408억원, 지난해 5928억원으로 3년 연속 감소세를 보이고 있다. 마케팅 비용 상승이 수익성 악화의 주된 요인으로 지목된다. 유통업계 관계자는 "과거에는 시장 점유율 자체가 기업가치로 평가됐지만 이제는 안정적인 현금흐름 창출 능력이 핵심 기준이 됐다"며 "쿠팡이츠가 빠르게 점유율을 끌어올리며 출혈 경쟁이 심화되는 상황에서 수익성까지 악화하고 있어 현재 거론되는 매각가는 다소 높다는 평가가 많다. 실제 거래 성사 여부는 좀 더 지켜봐야 할 것"이라고 말했다. nrd@newspim.com 2026-05-14 14:47
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김영국 주택토지실장은 누구 [서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 40여일간 이어진 공백 끝에 국토교통부 주택정책의 컨트롤타워인 주택토지실장에 김영국 주택공급추진본부장이 전격 발탁되면서 그 배경에 관심이 쏠리고 있다. 이번 인사는 단순한 보직 이동을 넘어 공급 확대에 주력해온 국토부가 향후 시장 관리와 제도 정비 기능까지 강화하며 '시장 안정'에도 무게를 싣겠다는 신호로 해석된다. 주택토지실장은 주택가격 동향 관리부터 청약·임대차 제도, 토지거래허가구역 운영 등 부동산 시장의 핵심 규칙을 설계하는 국토부 내 핵심 요직이다. 지난 3월 30일 이후 한 달 반 가까이 공석 상태가 이어졌던 만큼, 이번 인사를 계기로 시장 안정 대응과 각종 규제·제도 정비 작업에도 속도가 붙을 것이란 전망이 나온다. [AI일러스트 = 최현민기자] ◆ '물량'에서 '관리'로… 40일 공석 깨고 등판한 구원투수 14일 업계에 따르면 최근 신임 주택토지실장에 김영국 주택공급추진본부장이 발탁되면서 국토교통부가 기존 공급 확대 기조를 유지하면서도 시장 관리와 제도 정비 기능 강화에 나선 것 아니냐는 관측이 나온다. 이번 인사는 신도시 개발과 정비사업 등 공급 정책을 총괄하던 수장을 주택 금융과 제도, 시장 관리 정책을 아우르는 핵심 자리로 이동시켰다는 점에서 의미가 크다. 공급 현장에서 쌓은 경험을 바탕으로 실제 시장에서 작동하는 정책 추진력을 높이고, 공급 과정에서 반복적으로 제기돼온 규제와 사업 지연 요인을 해소하려는 의도가 반영됐다는 분석이다. 주택공급추진본부는 기존 공공주택추진단을 실장급 조직으로 격상해 지난해 말 신설된 조직이다. 공공택지 발굴과 3기 신도시 조성, 노후계획도시 정비 등 공급 확대 정책을 실행하며 재개발·재건축과 도심복합사업 등 현 정부의 핵심 공급 과제를 실무에서 담당해왔다. 반면 주택토지실은 주택·토지·주거복지 정책을 총괄하며 임대차 제도와 토지거래허가제, 공시가격, 부동산 소비자 보호 등 시장 전반의 제도와 질서를 관리하는 조직이다. 업계에서는 공급 현장 경험이 풍부한 실무형 인사를 정책 총괄 자리에 배치한 것은 현장과 정책 간 괴리를 줄이고 정책 대응력을 높이기 위한 포석이라는 해석이 나온다. 특히 40일 넘게 이어진 주택토지실장 공백을 깨고 김 실장을 전진 배치한 것은 최근 부동산 시장 불확실성이 커지는 상황에서 정책 컨트롤타워 기능을 강화하려는 의도로 읽힌다. ◆ 공급·시장안정 '투트랙'…규제 정비 본격화하나 시장에서는 이번 인사가 단순한 인적 쇄신을 넘어 공급 확대와 시장 안정을 동시에 추진하기 위한 신호탄이라는 해석도 나온다. 최근 국토부는 토지거래허가구역과 실거주 의무 등 시장 안정과 직결된 제도 조정 이슈 대응에 집중하고 있다. 특히 비거주 1주택자 실거주 의무 유예 확대 등은 시장 안정과 매물 유도, 형평성 문제가 맞물린 대표적인 현안으로 꼽힌다. 공급 전문가인 김 실장이 정책 총괄을 맡게 되면서 공급 과정에서 반복적으로 제기됐던 토지 규제와 정비사업 병목 현상 등에 대한 제도 개선 논의도 속도를 낼 것이란 전망이 나온다. 실제 사업 현장에서 걸림돌로 작용했던 규제와 절차를 보다 현실적으로 손질할 가능성이 크다는 평가다. 다만 이번 인사를 두고 정부가 공급 확대 기조에서 선회한 것으로 보는 시각은 많지 않다. 공급 정책은 유지하되 시장 안정과 제도 정비 기능까지 함께 챙기려는 차원의 인사라는 해석이 나온다. 국토부 관계자는 "김 본부장은 과거 주택정책과장 등을 맡으며 주택 시장 전반을 두루 경험한 인물"이라며 "최근 시장 상황 등을 종합적으로 조망할 수 있는 주택토지실장 자리가 중요한 만큼 당분간 공급과 시장 관리 역할을 함께 맡게 될 것"이라고 설명했다. 이어 "시장 안정 역시 중요한 과제지만 정부의 공급 확대 기조에는 변화가 없다"며 "주택 공급은 가장 중요한 정책 과제라는 점은 분명하다"고 강조했다. 한 부동산학과 교수는 "그동안 공급 확대에 집중했던 국토부가 이제는 불확실한 시장의 안정까지 같이 도모하겠다는 의지를 보인것"이라며 "공급 현장을 잘 아는 인사가 정책 총괄을 맡게 되면 실제 시장에서 작동할 수 있는 현실적인 대책이 나올 가능성이 커질 것"이라고 말했다. min72@newspim.com 2026-05-14 15:01

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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