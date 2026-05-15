교육부, APEC 선도교사단 공동연수 개최…AI 교육협력 본격화

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

48명 신규 위촉…아태 교사·정책가 100여 명 참여

해외 파견·공동연구 확대…AI·디지털 수업 역량 확산

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 교육부가 아시아·태평양 지역과의 교육 협력 확대를 위해 국제교육 선도교사단 공동연수를 개최한다.

교육부는 아시아태평양경제협력체(APEC) 국제교육협력원과 함께 오는 16일 서울 프레지던트 호텔에서 'APEC 국제교육 선도교사단 공동연수(워크숍)'를 연다고 15일 밝혔다.

교육부 전경. [사진=교육부]

이번 연수는 2026년 선도교사단 48명을 신규 위촉하고 APEC 교육 협력 사업의 성과와 향후 추진 방향을 공유하기 위해 마련됐다.

행사에는 국내 교사와 예비 교사를 비롯해 인도네시아·태국·필리핀 교육부 정책가 및 주한 대사관 관계자 등 100여 명이 참석한다.

교육부는 1999년 APEC 정상회의를 계기로 디지털 교육 협력 필요성을 제안한 이후 교사 교류, 학술 협력, 국제 포럼 등 다양한 교육 협력 사업을 지속해왔다.

특히 2025년 제주에서 열린 제7차 APEC 교육장관회의에서는 AI·디지털 전환 시대 교사 역량 강화와 국제 협력 확대가 핵심 과제로 채택된 바 있다. 이번 연수는 이러한 논의의 후속 조치로 추진된다.

행사는 APEC 교육 정책가 회의, 개회식, 연구과제 발표 등으로 진행된다. 정책가 회의에서는 한국을 비롯한 3개국 교육부 관계자들이 교육 협력 방안을 논의하고 이후 연구과제 발표에서는 지난해 사업 성과와 올해 협력 과제 방향이 공유된다. 선도교사단 참여 교사들의 우수사례 발표도 이어질 예정이다.

아울러 올해 선도교사단이 참여할 핵심 사업도 공개된다. 우선 7~8월 중 인도네시아·필리핀·태국에 교사 15명을 파견해 AI·디지털 활용 수업 역량을 전수하는 '국제교육협력단 파견 프로그램'이 추진된다.

또 초·중등 교사 연구회 중심의 '전문적 학습공동체'를 운영해 AI 기반 수업 사례 연구를 수행하고, 성과를 APEC 회원국과 공유할 계획이다.

이와 함께 국내외 교사가 공동으로 수업을 설계하고 교류하는 '알콥(ALCoB) 협력 연구과제'에는 11개국 25개 팀, 800여 명이 참여한다.

이난영 교육부 국제교육기획관은 "선도교사단은 우리나라 교육 현장의 우수한 인공지능(AI)·디지털 수업 역량을 아시아·태평양 전역에 공유하는 중요한 인적 기반"이라며 "앞으로도 교육부는 선도교사단이 국제 무대에서 역량을 발휘하고 에이펙(APEC) 교육 협력의 성과를 확산해 나갈 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

hyeng0@newspim.com