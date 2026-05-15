김두관 전 의원 "울산 단일화, 마지막 고개만 남았다"

AI 핵심 요약beta
- 김두관 전 의원은 15일 울산 야권 단일화 첫 매듭이 지어졌다고 밝혔다
- 황명필 후보의 사퇴를 울산시민에 대한 정당의 뜻이라 평가하며 추가 단일화도 곧 결론날 것이라 말했다
- 김 전 의원은 세 후보가 하나돼 정권교체와 울산 변화, 6월 3일 선거 승리를 이뤄야 한다고 강조했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
김종훈 진보당 후보 추가 단일화
[울산=뉴스핌] 남경문 기자 = 김두관 더불어민주당 전 국회의원은 황명필 조국혁신당 울산시장 후보와 김상욱 후보 단일화와 관련해 15일 "울산의 단일화가 첫 매듭을 지었다"고 말했다
김 전 의원은 이날 페이스북에 적은 글을 통해 "결국 우리는 손을 잡고 하나가 될 것"이라며 이같이 밝혔다
그는 황명필 조국혁신당 후보가 김상욱 후보를 위해 후보직을 내려놓은 데 대해 "후보 개인의 정치적 미래와 당원, 지지자의 기대가 걸린 무거운 결정"이라며 "결단에 깊이 감사한다"고 전했다.
이어 "이번 선택은 개인이 아닌 정당이 울산 시민에게 보낸 뜻으로 이해한다"고 덧붙였다.
김종훈 진보당 후보와의 추가 단일화 논의에 대해서는 "이미 9부 능선을 넘었다"며 "방식까지 합의된 만큼 머지않아 함께 결론에 이를 것"이라고 설명했다.
김 전 의원은 "김 후보가 먼저 단일화의 손을 내민 만큼 결단의 진정성을 믿는다"며 협상 마무리를 촉구했다.
그러면서 "단일화는 정당 간 거래가 아니라 시민에게 드리는 약속"이라며 "시민의 뜻에 따라 새로운 길을 만드는 과정"이라고 강조했다.
김상욱 후보에 대해서는 "현장에서 시민의 목소리를 직접 듣는 준비된 인물"이라며 "울산을 다시 일으킬 적임자"라고 평가했다.
김 전 의원은 "세 후보가 하나가 돼 정권교체와 울산의 새로운 도약을 이뤄야 한다"며 "6월 3일 선거에서 울산의 변화를 만들어 달라"고 당부했다.
news2349@newspim.com