김태성·고길호·최제순 단일화…신안군수 선거 '원팀' 구축

AI 핵심 요약beta
- 김태성 신안군수 후보가 14일 무소속 고길호·최제순 예비후보와 단일화 선언했다.
- 세 후보는 김 후보 중심 통합 원팀 출범과 백의종군 참여를 약속했다.
- 지역경제 혁신과 여성 맞춤 복지 확대를 주요 공약으로 제시했다.
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[신안=뉴스핌] 조은정 기자 = 조국혁신당 김태성 신안군수 후보가 무소속 고길호·최제순 예비후보와 단일화를 선언하고 통합 선거체제에 돌입했다.
김태성 후보는 14일 신안군 압해읍 선거사무소에서 기자회견을 열고 "신안 대전환과 군민 행복을 위해 조건 없는 '백의종군 통합 원팀' 출범을 선언한다"고 밝혔다.
세 후보는 공동 선언을 통해 개인 이해관계를 내려놓고 김 후보 중심의 단일화에 합의했다.
단일화에 따라 3선 군수 출신 고길호 후보는 총괄선거대책본부장, 최제순 후보는 고문위원장을 맡는다. 두 후보는 직위나 이익을 전제로 하지 않는 '백의종군' 참여를 약속했다.
이들은 정파를 초월한 협치 행정과 권력 독점 해소를 강조하며 당선 이후 투명한 군정 운영을 제시했다. 지역경제 혁신과 청년 유입 기반 조성, 행정 혁신도 주요 과제로 제시됐다.
핵심 공약으로는 섬 지역 여성 건강지원 시스템 구축, 여성 안전망 강화, 문화·휴식 인프라 확충 등 여성 맞춤형 복지 확대가 포함됐다.
김 후보는 "든든한 동지들과 신안의 자부심을 되찾겠다"고 밝혔고, 고길호·최제순 후보는 "조건 없는 통합이 신안 변화의 동력이 될 것"이라며 "원팀으로 승리를 만들겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com