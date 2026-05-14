전남바이오진흥원·미래팜, 눈꽃산삼 사업화 협력

AI 핵심 요약beta
- 전남바이오진흥원 그린바이오본부가 14일 미래팜과 눈꽃산삼 기능성 확대 및 사업화 공동연구 업무협약을 체결했다.
- 미래팜은 안정적 생산과 원물 공급, 기능성 제품 개발, 산업화 확대를 맡는다.
- 진흥원은 기능성 분석과 효능 평가, 고부가가치 소재화 연구를 지원하며 지역 그린바이오 산업 강화에 기여한다.
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[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남바이오진흥원과 미래팜이 눈꽃산삼 기능성 확대와 사업화 공동연구에 나선다.
(재)전남바이오진흥원 그린바이오본부 친환경센터는 미래팜(유)과 '눈꽃산삼 기능성 확대 및 사업화 공동연구' 업무협약을 체결했다고 14일 밝혔다.
이번 협약은 전남 곡성에서 생산되는 산삼배양근 '눈꽃산삼'의 기능성 소재 활용 범위를 넓히고 건강기능식품·바이오소재·농생명 산업 분야 사업화를 촉진하기 위해 추진됐다.
협약에 따라 미래팜은 안정적 생산과 원물 공급, 기능성 제품 개발, 현장 실증과 산업화 확대를 맡는다. 스마트팜 기반 생산기술을 연계해 지역 특화형 그린바이오 산업 모델 구축도 추진한다.
전남바이오진흥원은 기능성 성분 분석과 효능 평가, 고부가가치 소재화 연구를 지원하고 제품화와 사업화를 위한 공동연구를 수행한다. 양 기관은 국가·지자체 연구개발사업 공동 기획과 기술지원에도 협력할 계획이다.
진흥원 측은 이번 협약이 지역 농산물 기반 기능성 소재 산업 육성과 농가 부가가치 창출에 기여할 것으로 기대했다. 관계자는 "지역 특화작물의 기능성 연구와 산업화를 확대해 전남 그린바이오 산업 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.
미래팜 관계자는 "눈꽃산삼의 기능성을 과학적으로 고도화해 건강기능식품과 바이오 산업으로 사업 영역을 확대하겠다"고 밝혔다.
ej7648@newspim.com