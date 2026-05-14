nh농협은행, 금융보안원과 디지털자산 서비스 보안 강화 협력

AI 핵심 요약beta
- NH농협은행이 14일 금융보안원과 디지털자산 서비스 업무협약을 체결했다.
- 디지털자산 보안 점검, 정보 교류, 기술 검증 적용 등을 협력한다.
- 고객 신뢰 기반 마련과 금융권 안착을 지원한다.
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협은행은 금융보안원과 디지털자산 서비스의 기술 검증 및 보안 강화에 관계된 업무협약(MOU)을 14일 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 디지털자산 서비스가 금융권 전반으로 확산되는 흐름 속에서, 두 기관이 기술 혁신과 보안 조화의 중요성에 공감한 데 기초해 추진됐다. 양 기관은 디지털자산 서비스의 신뢰성을 높이기 위해 협력 체계를 구축할 계획이다.
이번 협력 범위는 ▲디지털 자산 서비스 보안 점검 및 보안성 검증 ▲안전한 디지털자산 서비스 운영 환경 구축을 위한 정보 교류 ▲기술 검증 결과의 비즈니스 적용 가능성 탐색 등으로, 이로써 디지털 자산 서비스의 보안 수준을 향상시키고 소비자가 안심할 수 있는 기반을 마련하는 데 집중할 예정이다.
농협은행은 이번 협약을 디지털자산 활용사례 발굴을 넘어 고객의 안전한 서비스 이용 환경을 조성하는 중요한 출발점으로 삼을 계획이다.
금융보안원 박상원 원장은 "디지털자산은 기술 혁신을 넘어 반드시 신뢰가 뒷받침되어야 한다"며 "보안 점검을 통해 디지털 자산 서비스의 금융권 안착을 적극 지원하겠다"고 말했다.
NH농협은행 강태영 은행장은 "디지털자산 시대에서의 보안은 선택이 아닌 필수"라며 "금융보안원과의 협력을 통해 고객이 신뢰할 수 있는 디지털자산 서비스를 구축해 나갈 것"이라고 말했다.
한편, 농협은행은 이번 협약 외에도 한국은행 '프로젝트 한강', 국제결제은행 '프로젝트 아고라', '스테이블코인 기반 텍스리펀드 디지털 화 PoC' 등 디지털자산 전 분야에서 체계적인 준비를 이어가고 있다.
dedanhi@newspim.com