종합특검, 김태효 前안보실 차장 15일 소환…'계엄 정당화 메시지' 수사

AI 핵심 요약beta
- 종합특검이 김태효 전 국가안보실 1차장을 15일 소환조사한다.
- 김 전 차장은 미국 등 우방국에 계엄 정당화 메시지를 전달한 혐의를 받는다.
- 윤석열 전 대통령 지시로 신원식 전 안보실장과 김 전 차장이 메시지 전달을 시도했다.
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골드버그에 "반국가세력 척결" 강변 의혹
[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 2차 종합특별검사팀(종합특검)이 미국 등 우방국에 '계엄 정당화 메시지'를 전달했다는 의혹과 관련해 김태효 전 국가안보실 1차장을 15일 소환조사한다.
종합특검은 14일 공지를 통해 "외교부를 통해 주요 우방국에 비상계엄의 정당성을 홍보해 내란중요임무종사 및 직권남용권리행사방해 혐의 피의자로 오는 15일 김태효가 출석할 예정이다"라고 밝혔다.
김 전 차장은 12·3 비상계엄 해제 직후 필립 골드버그 당시 주한미국대사에게 전화해 "입법 독재로 한국의 사법·행정 시스템을 망가뜨린 반국가 세력을 척결하기 위해서 계엄이 불가피했다"는 취지로 강변했다는 의혹을 받는다.
종합특검은 윤석열 전 대통령이 계엄 선포 직후 국가안보실, 외교부를 통해 미국 등 우방국에 비상계엄이 정당했다는 취지의 메시지를 전달하라고 지시한 것으로 보고 수사를 이어가는 것으로 알려졌다.
종합특검은 윤 전 대통령이 이 과정에서 외교부의 협조를 얻지 못하자, 신원식 전 안보실장과 김 전 차장을 통해 메시지 전달을 시도했다고 의심하는 것으로 전해진다.
종합특검은 지난달 8일 김 전 차장의 집과 연구실 등에 대한 압수수색을 진행했다. 지난 22일에는 조태열 전 외교부 장관을 참고인 신분으로 불러 계엄 정당화 메시지 작성 경위와 내용 적절성 등을 조사했다.
종합특검은 압수물 분석과 참고인 조사 결과 등을 토대로 김 전 차장에게 직권남용 등 혐의를 추궁할 것으로 보인다.
yek105@newspim.com