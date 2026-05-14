두산에너빌리티, 협력사 80곳과 파트너스 데이 개최

AI 핵심 요약beta
- 두산에너빌리티가 14일 창원 본사에서 파트너스 데이를 열었다.
- 협력사 80곳 대표 등 100여 명이 참석해 소통과 동반성장을 강화했다.
- 경영현황 공유와 시상식, 상생 프로그램 운영을 통해 경쟁력을 높였다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 두산에너빌리티는 14일 경남 창원 본사에서 협력사 80곳의 대표 등 100여 명을 초청해 '2026 파트너스 데이'를 열었다고 밝혔다.
2011년부터 매년 개최하는 이 행사는 협력사와의 소통을 강화하고 동반성장 문화를 확산하기 위한 것이다. 정연인 부회장과 동반성장위원회, 경남테크노파크 관계자 등이 참석했다.
이번 행사에서는 협력사의 경쟁력 강화를 위한 제도와 방안을 공유했다. 두산에너빌리티는 경영현황과 품질문화 활동 'QualityLIFE', AX 적용 사례를 소개했으며, 탄소국경조정제도(CBAM)와 탄소관리 체계, 중소기업 AI 도입 지원사업 등을 설명했다.
경남테크노파크의 AI 사례와 경남창조경제혁신센터의 오픈이노베이션 사례를 소개하는 부스도 운영됐다. 동반성장위원장 표창, ESG 우수협력사상, 베스트 파트너상 등 시상식도 진행됐다.
정 부회장은 "협력사의 경쟁력이 곧 우리 회사의 경쟁력"이라며 "기술혁신을 통해 새로운 사업기회를 만들고 협력사와 함께 성장할 수 있는 기반을 확대하겠다"고 말했다.
두산에너빌리티는 동반성장펀드 대출, 공급망 ESG 역량 강화, 상생결제시스템 운영, 성과공유제 활성화 등 다양한 프로그램을 운영 중이다.
y2kid@newspim.com