BTS, 마돈나·샤키라와 북중미 월드컵 결승전 하프타임쇼 선다

7월 19일 美 뉴저지 스타디움서 공동 헤드라이너로 출연

"뜻깊은 무대 영광...음악은 희망화합 전하는 보편적 언어"

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 방탄소년단(BTS)이 마돈나, 샤키라와 함께 월드컵 결승 무대에 선다.

BTS는 오는 7월 19일(현지시간) 미국 뉴저지 메트라이프 스타디움에서 열리는 2026 FIFA 북중미 월드컵 결승전 하프타임쇼에 공동 헤드라이너로 오른다. 국제 시민운동 단체 '글로벌 시티즌'과 FIFA가 공동 기획한 이번 쇼에서 BTS는 팝의 상징 마돈나, 라틴팝의 여왕 샤키라와 나란히 무대를 꾸민다. 월드컵 결승전에서 정식 하프타임쇼가 마련되는 건 이번이 처음이다.

이 무대는 단순한 공연을 넘어선다. FIFA와 글로벌 시티즌은 스포츠와 음악, 문화를 결합해 전 세계를 하나로 잇겠다는 취지로 이번 프로젝트를 준비했다. 하프타임쇼는 FIFA 글로벌 시티즌 교육 기금을 알리고, 소외 지역 어린이들의 교육·스포츠 접근성을 넓히기 위한 모금 캠페인과도 연결된다. 전 세계로 생중계되는 결승전 하프타임을 사회적 메시지 플랫폼으로 활용하는 셈이다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 방탄소년단(BTS) 등 북중미 월드컵 결승전 하프타임쇼 헤드라이너. [사진=FIFA] 2026.05.14 psoq1337@newspim.com

BTS와 글로벌 시티즌의 인연은 이미 깊다. 2021년 글로벌 시티즌 라이브 무대에 단체로 섰고, 정국은 2023년 글로벌 시티즌 페스티벌에 솔로로 참여했다. 정국은 2022 카타르 월드컵 공식 사운드트랙 '드리머스(Dreamers)'를 부르고 개막식 공연까지 소화하며 FIFA 무대를 경험했다. 이번에는 팀 전체가 월드컵 최대 이벤트인 결승전 하프타임을 책임지게 됐다.

하프타임쇼의 큐레이션은 콜드플레이의 크리스 마틴이 맡는다. 출연진 명단에는 BTS, 마돈나, 샤키라뿐 아니라 '세서미 스트리트', '머펫' 캐릭터도 포함됐다. 키즈 세대부터 월드팝 전설까지 한 무대에 서는 구성이다. 세대와 국경을 아우르는 '월드 페스티벌'을 지향한다.

소속사 빅히트 뮤직을 통해 BTS는 "전 세계가 함께하는 뜻깊은 무대에 서게 되어 큰 영광"이라며 "음악은 희망과 화합을 전하는 보편적인 언어라고 믿는다. 이번 월드컵을 통해 그 메시지를 나누고 어린이들의 교육 기회 확대에 힘을 보탤 수 있어 더욱 의미가 깊다"고 밝혔다.

BTS는 현재 새 앨범 '아리랑(ARIRANG)'으로 완전체 월드투어를 진행 중이다. 16~17일과 20일 미국 스탠퍼드 스타디움, 23~24일과 27~28일 라스베이거스 얼리전트 스타디움으로 투어 열기를 이어간다. 스탠퍼드 스타디움에서 한국 가수가 단독 콘서트를 하는 건 BTS가 처음이다.

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