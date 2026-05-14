국민의힘 안성 후보들 "안성시청 압수수색 신속 수사 촉구" 진정서 제출

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘 안성시장 후보와 시·도의원 후보들이 14일 수원지검 평택지청에 진정서를 제출했다.
- 진정서에서 안성시청 압수수색으로 인한 시민 불안 해소와 투명한 수사를 촉구했다.
- 후보들은 정치적 고려 없는 공정한 수사와 수사 결과의 투명한 공개를 요구했다.
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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 국민의힘 소속 안성시장 후보와 시·도의원 후보들이 14일 수원지검 평택지청을 찾아 최근 검찰이 단행한 안성시청 압수수색과 관련해 "철저하고 신속한 수사를 촉구"하는 진정서를 제출했다.
이날 이들은 진정서를 통해 "최근 검찰의 안성시청 압수수색 사실이 알려지면서 안성시민들 사이에서 행정의 공정성과 신뢰에 대한 우려가 커지고 있다"며 "시민적 의혹이 해소될 수 있도록 검찰이 법과 원칙에 따라 수사해 달라"고 고 요청 취지를 밝혔다.
이어 "지방자치단체는 시민의 세금으로 운영되는 공공기관인 만큼 어떠한 의혹이라도 투명하게 규명되어야 하고 시민의 알 권리가 충분히 보장돼야 한다"며 "현재까지 관련 사안에 대한 명확한 설명과 해명이 없어 시민들의 혼란과 불안이 계속되고 있다"고 지적했다.
그러면서 후보들은 "특정 정당이나 개인의 이해관계를 떠나 안성시 행정의 신뢰 회복과 시민 불안 해소를 위해 진정서를 제출했다"며 배경을 설명했다.
후보들은 끝으로 안성시청 압수수색 관련 의혹 전반에 대한 법과 원칙에 따른 철저한 수사, 외부 압력이나 정치적 고려 없는 공정한 수사, 시민 알 권리 보장을 위한 수사 진행 상황 및 결과의 투명한 공개 등을 요구했다.
lsg0025@newspim.com