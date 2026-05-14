공영민 고흥군수 후보 등록…미래 프로젝트 멈추지 않겠다

AI 핵심 요약beta
- 공영민 전남 고흥군수가 14일 선관위에 후보 등록을 마치고 재선 도전을 선언했다.
- 우주발사체·드론·스마트팜 등 3대 미래 전략산업 육성과 고속도로·고속철도 등 대규모 SOC 사업을 핵심 비전으로 제시했다.
- 2030년 인구 10만명 달성을 목표로 미래산업 성과를 군민이 체감할 수 있도록 실행으로 답하겠다고 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 공영민 전남 고흥군수가 14일 선거관리위원회에 후보 등록을 마치고 재선 도전에 나서며, 미래 전략산업 육성과 대규모 교통 인프라 확충을 핵심 비전으로 제시했다.
더불어민주당 소속인 공 후보는 이날 입장문에서 "경선 과정에서 과반이 넘는 압도적인 지지를 보내준 군민 여러분께 감사드린다"며 "이는 민선 8기 동안 추진해 온 변화·발전의 기틀을 완성하라는 준엄한 명령으로 받아들인다"고 말했다.
공 후보는 예비후보 등록을 생략하고 현직을 유지한 채 본후보로 직행한 배경에 대해 "군정 공백을 최소화하고 현안을 챙기는 것이 군수로서의 본분이라고 판단했다"고 설명했다.
그는 "지난 4년간 군민 통합을 바탕으로 고흥의 변화와 발전, 군민 행복을 위해 1400여 공직자들과 숨 가쁘게 달려왔다"며 공을 공직자들에게 돌렸다.
민선 9기 비전과 관련해 공 후보는 우주발사체 산업 클러스터 구축, 드론·UAM 산업 중심지 도약, 고흥형 대규모 스마트팜 혁신밸리 확대 조성 등 3대 미래 전략산업을 제시했다. 동시에 고흥∼광주 고속도로, 고흥역·녹동역을 잇는 우주선 고속철도, 고흥읍∼봉래 구간 4차로 확장 등 대형 사회간접자본(SOC) 사업을 통해 2030년 인구 10만명 달성의 기반을 마련하겠다고 강조했다.
공 후보는 "고흥의 미래를 바꿀 대규모 프로젝트들이 차질 없이 추진될 수 있도록 다시 한 번 군민의 선택을 받고자 한다"며 "미래산업 성과를 군민이 체감할 수 있도록 실행으로 답하겠다"고 말했다.
한편 공 후보는 오는 17일 오후 3시 고흥읍 터미널길 빅리치타워 3층에서 선거사무소 개소식을 열고 지지층 결집에 나설 예정이다.
chadol999@newspim.com