함양군, 평생교육이용권 2차 신청 접수…등록장애인 포함

AI 핵심 요약beta
- 경남 함양군이 14일 2026년 경남 평생교육이용권 2차 신청을 받는다고 밝혔다.
- 20일 오전 10시부터 6월 4일 오후 5시까지 진행하며 19세 이상 군민이 대상이다.
- 선정 시 35만 원 포인트를 지급하며 온라인으로 신청한다.
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[함양=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 함양군은 군민의 평생학습 기회 확대를 위해 '2026년 경남 평생교육이용권' 2차 신청을 받는다고 14일 밝혔다.
이번 2차 모집은 오는 20일 오전 10시부터 6월 4일 오후 5시까지 진행한다.
신청 대상은 함양군에 주민등록을 둔 19세 이상 성인과 19세 이상 등록장애인이다. 일반 성인은 소득과 무관하게 신청할 수 있다. 다만 1차 모집에서 조기 마감된 AI·디지털 분야와 노인 분야는 이번 2차 모집에서 제외됐다.
평생교육이용권 지원 대상자로 선정되면 1인당 35만 원 상당의 포인트를 농협 채움카드로 지급받는다. 지급된 포인트는 평생교육 강좌 수강료와 교재비 등으로 사용할 수 있다.
신청 방법은 일반 성인의 경우 경남 평생교육이용권 누리집을 통한 온라인 접수 방식이다. 등록장애인은 정부24 누리집에서 온라인으로 신청하거나 함양군 종합사회복지관 1층을 방문해 신청하면 된다.
이용자 선정 결과는 다음달 10일 개별 통지와 경남 평생교육이용권 누리집 공지를 통해 발표할 예정이다.
yun0114@newspim.com