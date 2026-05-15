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2026.05.15 (금)
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[인터뷰] 교권상담소장, 교육 현장 위기 진단…"'악성 민원' 범죄로 인식해야"

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AI 핵심 요약

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  • 김민석 전 전교조 교권상담소장은 14일 악성 민원과 교권 침해가 공교육을 흔들고 있다고 지적했다.
  • 아동학대 신고 교사의 98%가 무혐의인데도 허위신고·폭언·폭행 등이 '민원'으로 분류돼 교사를 위축시키고 있다고 비판했다.
  • 김 소장은 교사의 단순 과실은 형사처벌 대상에서 제외하고, 폭언·난동 등은 범죄로 엄정 대응해 교권과 학생 학습권을 함께 지켜야 한다고 주장했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

민·형사 책임에 교사 '위축'…'민원'이란 표현이 사태 심각성 가려
아동학대 신고 98% 무혐의…학생·보호자·교사 상호 존중 자세 필요

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 스승의날(5월 15일)을 하루 앞둔 교실 풍경은 여전히 어둡다. 학생·학부모·교사가 함께 만드는 공동체여야 할 학교가 소수 학부모의 악성 민원과 교권 침해로 인해 공교육 전체가 흔들리는 지경에 이르렀다는 탄식이 나온다. 

전국교직원노동조합(전교조)에서 교권상담 업무를 맡다가 지난 2월말 정년 퇴직한 김민석 교권상담소장은 "우리가 악성 민원이라고 이름 붙이는 순간, 범죄·불법까지도 '민원'으로 인정해 버리는 오류를 범하고 있다"며 "민원이라고 하면 안 되고, 교육활동을 무너뜨리는 범죄로 인식해야 한다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 김민석 교권상담소장이 14일 서울 강서구에 위치한 전국교직원노동조합 사무실에서 뉴스핌과 인터뷰를 진행 중이다. 2026.05.14

14일 서울 강서구 전국교직원노동조합 사무실에서 뉴스핌과 만난 김 소장은 악성 민원에 대해 학생·보호자·교사 간 갈등은 일부에 불과하지만 전체 교육 현장을 흔들고 있다고 꼬집었다. 

김 소장은 "공동체를 지향해야 할 학교의 관점에서 보면 최근 몇 년의 변화는 상당히 걱정스럽고 우려스럽다"며 "이 문제에 대한 대책을 세우는 건 국가의 책무인데 교육부나 정부가 근본적인 방안을 내놓지 못하고 있다"고 지적했다.

김 소장은 이같은 현상이 심화한 계기로 2022년 11월 강원 속초 체험학습 교통사고를 꼽는다. 당시 속초 한 테마파크에서 현장 체험학습 중이던 초등학생이 주차하던 버스에 치여 숨진 사건이 발생했다. 이 사건으로 인솔 담임교사는 1심에서 금고 6개월에 집행유예 2년을 선고받았고 2025년 11월 항소심에서 선고유예로 감형돼 교사직을 유지 중이다.

김 소장은 "몇 년 전까지만 해도 보호자가 학교에서 발생한 일에 대해 교사에게 직접 민사·형사 책임을 묻는 분위기는 거의 없었다"며 "속초 사건 이후로는 단순 과실만으로도 교사직을 잃을 수 있는 형사 책임까지 묻는 구조가 자리잡았다"고 한탄했다. 이어 김 소장은 "보호자가 교사를 형사적으로 고소하는 순간 과실 치사·치상 사건이 되고 교사는 전과자가 될 위험을 감수해야 한다"고 우려했다.

동료 교사가 이같은 일을 겪자 교사 위축으로 이어졌다. 김 소장은 "정상적인 교육활동 중에 발생한 사고에 대해 경미한 과실까지 형사 처벌 사유가 되면 교사들은 현장체험학습은 물론 쉬는 시간 활동까지 소극적으로 운영할 수밖에 없다"며 "결국 학생들의 활동이 봉쇄되고 학습권·행복추구권이 침해되는 결과로 이어진다"고 경고했다.

◆ 아동학대 신고 98% 무혐의…'악성 민원'이란 표현이 사태 심각성 가려

김 소장은 2014년 아동학대처벌법 제정 후 이 법이 오남용 되는 현실도 개탄했다. 지난 10여년 동안 아동학대처벌법에 근거해 신고된 교사는 1만3000명에 달한다. 하지만 기소돼 유죄를 받은 비율은 1.6%에 그친다. 나머지 98.4%는 무혐의나 불기소로 사건이 종결됐다.

김 소장은 "교사 50명당 1명꼴로 아동학대 신고를 당한 셈"이라며 "초창기에는 신고만 당해도 직위해제, 담임 해제, 강제 휴직 등 혹독한 조치를 겪었다"고 말했다. 이어 김 소장은 "교사들은 수개월에서 1년 이상 조사·수사를 겪으며 자존감이 완전히 무너지는 경험을 한다"고 덧붙였다.

김 소장은 '악성 민원'이라는 표현 자체에 강한 문제의식을 드러냈다. '민원'이라는 용어가 사태 심각성을 가린다는 취지다.

김 소장은 "악성 민원이라는 말은 그나마 '민원'으로 존재를 인정하는 것"이라며 "허위 신고나 무고, 폭언·폭행, 공무집행방해에 가까운 행위는 민원으로 다뤄서도 안 되고 범죄나 교육활동 침해로 다뤄야 할 사안"이라고 강조했다.

그는 "교육부가 최근 '특이 민원'이라는 용어를 쓰고 있지만, 여전히 폭언·난동·폭행을 특이 민원으로 분류하는 건 문제"라며 "폭언·난동·폭행은 명백한 범죄이거나 교원지위법상 교육활동 침해로서 불법인데, 이를 민원 범주 안에 두는 것 자체가 근본적인 해결을 가로막는다"고 지적했다.

짝궁·자리 배치·생활기록부까지 민원 대상

김 소장은 "현장체험학습을 갈 때 '우리 아이를 누구 옆에 앉혀 달라', '숙소 배정을 누구와 함께, 누구와는 하지 말라'는 식의 요구가 실제로 존재한다"며 "소수의 요구가 전체 교사의 교육활동을 흔들 만큼 파급력이 있다"고 했다.

한 고등학교에서는 수업 중 휴대전화를 계속 사용하는 학생에게 생활지도를 했더니, 보호자가 아동학대로 신고한 사건이 있었다. 김 소장은 "이 사건은 200여 일 가까이 수사가 이어졌고, 초등에 국한됐던 아동학대 신고가 고등학교까지 확대되고 있다"고 설명했다.

생활기록부 관련 민원도 등장했다. 김 소장은 "중학교에서 행동발달상황란에 '예민한 태도를 개선하면 더욱 발전이 기대된다'고 기재했는데, 1년 뒤 특목고 진학을 앞두고 학부모가 '예민하다는 표현을 빼달라'고 요구했다"며 "생활기록부는 교사의 고유한 평가 권한인데, 교장이 '악성 민원으로 보이니 그냥 고쳐주자'며 교사에게 압박을 가하는 식의 사례가 반복된다"고 했다.

김 소장은 "지금 온갖 소소한 민원이 공교육 전체를 흔드는 현실은 우리 사회가 학교 교육·공교육의 진정한 의미와 목표를 상실했기 때문"이라며 "학교를 '좋은 대학 진학을 위한 학원' 정도로 생각하면, 학부모에게 학교는 언제든 불만을 쏟아부어 요구를 관철시켜야 하는 서비스 기관이 된다"고 설명했다.

이어 김 소장은 "반대로 학교를 다양한 학생이 모여 서로 존중과 공존을 배우는 공적 공동체로 본다면, 어느 정도의 불편함을 감수하고 교사의 전문성과 권한을 존중하는 태도가 필요하다"며 "지금은 그런 공교육의 본래 목적에 대한 사회적 합의와 교육이 크게 부족한 상태"라고 지적했다.

김 소장은 지난 2023년 서울 서이초등학교에서 1학년 담임교사가 스스로 목숨을 끊은 사건 이후 도입된 제도 변화의 한계도 짚었다. "교육감이 1주일 안에 '정당한 생활지도'인지 여부를 판단하는 절차가 생겼다"며 "하지만 실제로는 교육청이 정당한 생활지도라고 판단해 경찰·지자체에 통보한 1023건 가운데 상당수가 여전히 정식 사건번호를 부여받아 수사·검찰 송치까지 이어지고 있다"고 지적했다.

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 김민석 교권상담소장이 14일 서울 강서구에 위치한 전국교직원노동조합 사무실에서 뉴스핌과 인터뷰를 진행 중이다. 2026.05.14

김 소장은 "학교에서 벌어지는 교육활동은 국가가 헌법과 법률로 보장한 학생의 학습권·행복추구권을 실현하기 위한 공적 활동"이라고 강조했다. 그는 "이런 공교육 활동에서의 경미한 과실까지 형사 처벌하고 교직 박탈 사유로 삼는다면, 교사는 위험을 최소화하기 위해 활동을 줄이게 되고 결국 학생들이 피해를 본다"며 "고의나 중과실이 아닌 단순 과실로는 교사가 형사 처벌되지 않도록 하는 법제화가 필요하다"고 제안했다.

김 소장은 "교사의 전문적 교육활동인 수업, 생활지도를 방해하거나 간섭하는 행위는 민원이 아니라며 학교·교육청이 기관 차원에서 교사를 보호해야 한다"라고 강조했다. 그는 "폭언·난동·폭행은 즉시 수사기관에 고발하고, 교원지위법상 교육활동 침해에 해당하는 경우에는 교권보호위원회에 제소하는 방식으로 선을 분명히 그어야 한다"며 "그래야 그런 행동을 하는 사람들도 '이건 민원이 아니라 범죄·불법'이라는 메시지를 분명히 받게 된다"고 말했다.

◆ "행복한 교사 없이는 행복한 교육도 없다"

김 소장은 국가를 향해 "교사의 전문적인 교육활동을 법적인 권한으로 온전하게 보장하는 것은 목적이 아니라 수단, 학생의 인권·학습권을 보장하기 위한 필수 조건"이라고 말했다. 학부모에게는 "우리 아이가 진정으로 행복하려면, 먼저 교사가 행복해야 한다"고 당부했다.

동료 교사들을 향해서는 "지금 교사로 행복하기 참 어려운 시대지만, 우리가 하는 일의 공적 의미를 잃지 않았으면 한다"고 말했다. 김 소장은 "학생·보호자·교사가 서로 존중하는 학교 자치와 공동체를 만들어 가야 한다"며 "그 출발점이 바로 교사의 교권, 곧 학생의 학습권을 지키는 일"이라고 강조했다.

calebcao@newspim.com

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우아한형제들 매각전 막 올랐다 [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 독일 딜리버리히어로(Delivery Hero·DH)가 국내 배달 플랫폼 1위 우아한형제들 매각 작업에 본격 착수했다. 인수 후보군으로는 중국 알리바바그룹(Alibaba Group)과 미국 우버(Uber)-네이버(NAVER) 연합 등이 거론된다. DH의 희망 매각가는 약 8조원 수준으로 알려졌다. 다만 높은 몸값 부담과 수익성 둔화가 겹치며 실제 거래 성사까지는 적잖은 난관이 예상된다. 우아한형제들 사옥 전경. [사진=우아한형제들] 14일 투자은행(IB)업계와 유통업계에 따르면 DH는 JP모건을 매각 주관사로 선정하고 국내외 주요 대기업과 사모펀드(PEF)에 티저레터(Teaser Letter, 투자 안내서)를 배포한 것으로 알려졌다. 티저레터를 받은 업체에는 네이버를 비롯해 알리바바그룹, 미국 음식배달 플랫폼 도어대시(DoorDash), 차량 호출·배달 플랫폼 우버 등이 포함된 것으로 전해졌다. 우아한형제들 매각 현황 [AI 인포그래픽=남라다 기자] DH는 우아한형제들의 몸값으로 약 8조원을 기대하고 있다. 최근 2년 간 평균 영업이익의 약 13배에 달하는 가격이다. DH는 지난 2019년 배민 지분 88%를 36억유로(약 4조8000억원)에 인수한 바 있다. 현재 희망 매각가를 기준으로 하면 7년여 만에 투자금의 두 배 수준 차익을 기대하는 셈이다. 지난해 말 기준 우아한형제들의 최대주주는 싱가포르 합작법인 우아 DH 아시아(Woowa DH Asia Pte. Ltd.)로 지분 99.98%를 보유하고 있다. 딜리버리히어로 본사인 딜리버리히어로 SE(Delivery Hero SE)는 0.02%를 직접 보유 중이다. 사실상 DH가 우아한형제들을 100% 지배하는 구조다. ◆미·중 플랫폼, 배민 인수전서 격돌하나시장에서는 글로벌 빅테크의 움직임에 촉각을 곤두세우고 있다. 한때 인수 후보로 거론됐던 한화그룹은 높은 인수가와 플랫폼 규제 부담 등을 이유로 검토를 중단한 것으로 알려졌다. 특히 우버(Uber)가 배민 인수 가능성을 검토 중인 것으로 알려지면서 업계에서는 네이버(NAVER)와의 컨소시엄 구성 가능성까지 제기된다. 우버의 글로벌 배달 플랫폼 운영 경험과 네이버의 커머스·결제 생태계가 결합할 경우 상당한 시너지를 낼 수 있다는 분석이다. 알리바바(Alibaba) 등 중국 플랫폼 기업들의 참전 가능성도 변수다. 알리바바가 이미 한국 이커머스 시장에서 공격적인 확장 전략을 펼치는 상황에서 배민의 라이더 인프라와 배달망까지 확보할 경우 국내 커머스 시장 영향력이 한층 확대될 수 있다는 우려가 나온다. 알리바바는 G마켓과 합작법인을 세우고 한국 플랫폼 시장에 뛰어든 상태다. 우아한형제들 실적 추이 [AI 인포그래픽=남라다 기자] ◆변수는 '8조 몸값'…수익성 악화도 부담업계에서는 DH가 재무구조 개선 차원에서 배민 매각에 나선 것으로 보고 있다. 지난해 말 기준 DH의 부채 규모는 61억6600만유로(약 9조2500억원), 부채비율은 231.2%에 달한다. DH는 지난 3월 대만 배달 플랫폼 푸드판다(Foodpanda)를 싱가포르 그랩(Grab)에 6억달러(약 9000억원)에 매각하기도 했다. 2021년 약 60조원에 달했던 DH 시가총액은 현재 12조원 수준까지 감소했다. 문제는 높은 몸값이다. 코로나19 이후 배달 시장 성장세가 둔화한 데다 쿠팡의 배달앱 쿠팡이츠가 무료배달 정책을 앞세워 점유율을 빠르게 확대하고 있어서다. 모바일인덱스에 따르면 올해 3월 기준 배민의 월간 활성 이용자 수(MAU)는 2409만명(비중 53.0%), 쿠팡이츠는 1355만명(29.8%)을 기록했다. 쿠팡이츠의 월간 활성 이용자 수는 불과 1년 사이에 2배 가까이 불어나며 배민을 무섭게 추격 중이다. 수익성 악화도 마이너스 요인이다. 우아한형제들은 외형 성장세는 이어가고 있지만 영업이익은 줄어드는 추세다. 매출은 2023년 3조4155억원에서 2024년 4조3226억원, 지난해 5조2829억원으로 증가했다. 반면 영업이익은 2023년 6998억원, 2024년 6408억원, 지난해 5928억원으로 3년 연속 감소세를 보이고 있다. 마케팅 비용 상승이 수익성 악화의 주된 요인으로 지목된다. 유통업계 관계자는 "과거에는 시장 점유율 자체가 기업가치로 평가됐지만 이제는 안정적인 현금흐름 창출 능력이 핵심 기준이 됐다"며 "쿠팡이츠가 빠르게 점유율을 끌어올리며 출혈 경쟁이 심화되는 상황에서 수익성까지 악화하고 있어 현재 거론되는 매각가는 다소 높다는 평가가 많다. 실제 거래 성사 여부는 좀 더 지켜봐야 할 것"이라고 말했다. nrd@newspim.com 2026-05-14 14:47
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김영국 주택토지실장은 누구 [서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 40여일간 이어진 공백 끝에 국토교통부 주택정책의 컨트롤타워인 주택토지실장에 김영국 주택공급추진본부장이 전격 발탁되면서 그 배경에 관심이 쏠리고 있다. 이번 인사는 단순한 보직 이동을 넘어 공급 확대에 주력해온 국토부가 향후 시장 관리와 제도 정비 기능까지 강화하며 '시장 안정'에도 무게를 싣겠다는 신호로 해석된다. 주택토지실장은 주택가격 동향 관리부터 청약·임대차 제도, 토지거래허가구역 운영 등 부동산 시장의 핵심 규칙을 설계하는 국토부 내 핵심 요직이다. 지난 3월 30일 이후 한 달 반 가까이 공석 상태가 이어졌던 만큼, 이번 인사를 계기로 시장 안정 대응과 각종 규제·제도 정비 작업에도 속도가 붙을 것이란 전망이 나온다. [AI일러스트 = 최현민기자] ◆ '물량'에서 '관리'로… 40일 공석 깨고 등판한 구원투수 14일 업계에 따르면 최근 신임 주택토지실장에 김영국 주택공급추진본부장이 발탁되면서 국토교통부가 기존 공급 확대 기조를 유지하면서도 시장 관리와 제도 정비 기능 강화에 나선 것 아니냐는 관측이 나온다. 이번 인사는 신도시 개발과 정비사업 등 공급 정책을 총괄하던 수장을 주택 금융과 제도, 시장 관리 정책을 아우르는 핵심 자리로 이동시켰다는 점에서 의미가 크다. 공급 현장에서 쌓은 경험을 바탕으로 실제 시장에서 작동하는 정책 추진력을 높이고, 공급 과정에서 반복적으로 제기돼온 규제와 사업 지연 요인을 해소하려는 의도가 반영됐다는 분석이다. 주택공급추진본부는 기존 공공주택추진단을 실장급 조직으로 격상해 지난해 말 신설된 조직이다. 공공택지 발굴과 3기 신도시 조성, 노후계획도시 정비 등 공급 확대 정책을 실행하며 재개발·재건축과 도심복합사업 등 현 정부의 핵심 공급 과제를 실무에서 담당해왔다. 반면 주택토지실은 주택·토지·주거복지 정책을 총괄하며 임대차 제도와 토지거래허가제, 공시가격, 부동산 소비자 보호 등 시장 전반의 제도와 질서를 관리하는 조직이다. 업계에서는 공급 현장 경험이 풍부한 실무형 인사를 정책 총괄 자리에 배치한 것은 현장과 정책 간 괴리를 줄이고 정책 대응력을 높이기 위한 포석이라는 해석이 나온다. 특히 40일 넘게 이어진 주택토지실장 공백을 깨고 김 실장을 전진 배치한 것은 최근 부동산 시장 불확실성이 커지는 상황에서 정책 컨트롤타워 기능을 강화하려는 의도로 읽힌다. ◆ 공급·시장안정 '투트랙'…규제 정비 본격화하나 시장에서는 이번 인사가 단순한 인적 쇄신을 넘어 공급 확대와 시장 안정을 동시에 추진하기 위한 신호탄이라는 해석도 나온다. 최근 국토부는 토지거래허가구역과 실거주 의무 등 시장 안정과 직결된 제도 조정 이슈 대응에 집중하고 있다. 특히 비거주 1주택자 실거주 의무 유예 확대 등은 시장 안정과 매물 유도, 형평성 문제가 맞물린 대표적인 현안으로 꼽힌다. 공급 전문가인 김 실장이 정책 총괄을 맡게 되면서 공급 과정에서 반복적으로 제기됐던 토지 규제와 정비사업 병목 현상 등에 대한 제도 개선 논의도 속도를 낼 것이란 전망이 나온다. 실제 사업 현장에서 걸림돌로 작용했던 규제와 절차를 보다 현실적으로 손질할 가능성이 크다는 평가다. 다만 이번 인사를 두고 정부가 공급 확대 기조에서 선회한 것으로 보는 시각은 많지 않다. 공급 정책은 유지하되 시장 안정과 제도 정비 기능까지 함께 챙기려는 차원의 인사라는 해석이 나온다. 국토부 관계자는 "김 본부장은 과거 주택정책과장 등을 맡으며 주택 시장 전반을 두루 경험한 인물"이라며 "최근 시장 상황 등을 종합적으로 조망할 수 있는 주택토지실장 자리가 중요한 만큼 당분간 공급과 시장 관리 역할을 함께 맡게 될 것"이라고 설명했다. 이어 "시장 안정 역시 중요한 과제지만 정부의 공급 확대 기조에는 변화가 없다"며 "주택 공급은 가장 중요한 정책 과제라는 점은 분명하다"고 강조했다. 한 부동산학과 교수는 "그동안 공급 확대에 집중했던 국토부가 이제는 불확실한 시장의 안정까지 같이 도모하겠다는 의지를 보인것"이라며 "공급 현장을 잘 아는 인사가 정책 총괄을 맡게 되면 실제 시장에서 작동할 수 있는 현실적인 대책이 나올 가능성이 커질 것"이라고 말했다. min72@newspim.com 2026-05-14 15:01

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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