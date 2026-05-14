최정호, 익산시장 후보 등록…"익산 대전환 반드시 실현"

AI 핵심 요약beta
- 최정호 민주당 익산시장 후보가 14일 후보 등록을 마쳤다.
- 최 후보는 시민통합 선거대책위원회를 꾸리고 선거전에 돌입했다.
- 익산역 복합환승센터·미래차·식품클러스터 고도화를 공약했다.
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복합환승센터·미래차산업 중심 7대 전환 공약 제시
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 최정호 민주당 익산시장 후보가 14일 익산시선관위에 후보 등록을 마치고 본격적인 선거운동에 돌입했다.
최 후보는 이날 후보 등록과 함께 각계 시민이 참여하는 '시민통합 선거대책위원회'를 구성하고 세 결집에 나섰다.
그는 "이번 선거는 단순한 인물 경쟁이 아니라 익산의 미래 성장 전략을 결정하는 중요한 선거"라며 "시민과 함께 익산 대전환을 반드시 이루겠다"고 밝혔다.
이어 "정치와 세대를 넘어 시민이 함께하는 시민통합 선대위를 구성했다"며 "익산 발전이라는 하나의 목표 아래 새로운 성장의 시대를 열겠다"고 강조했다.
최정호 후보는 국토교통부 차관과 전북도 정무부지사, 전북개발공사 사장 등을 지낸 행정 경험과 중앙정부 네트워크를 강점으로 내세웠다.
최 후보는 "익산은 국가식품클러스터와 교통 중심지라는 강점을 갖고 있지만 산업과 경제, 도시 기능을 연결하는 성장 전략이 필요하다"며 "경제·도시·삶의 대전환으로 익산 성장 엔진을 다시 뛰게 만들겠다"고 말했다.
또 "지금 익산에는 관리형 행정이 아니라 국가사업을 연결하고 성과를 만들어내는 실행력이 필요하다"며 "말보다 결과로 평가받겠다"고 밝혔다.
그는 핵심 비전으로 ▲국가교통 허브▲산업경제▲도시▲청년▲농업▲삶·복지▲안전 등 '익산 7대 대전환'을 제시했다.
주요 공약으로는 익산역 복합환승센터 구축과 미래차 부품산업 육성, 국가식품클러스터 2단계 고도화, 청년 정착 생태계 조성 등이 포함됐다.
최 후보는 "익산역은 단순한 기차역이 아닌 익산 경제를 다시 뛰게 할 성장 플랫폼"이라며 "교통·상업·업무·주거 기능이 결합된 복합 거점으로 발전시키겠다"고 강조했다.
이어 "새만금 미래차 산업 확대와 연계해 익산을 미래차 부품·물류·정주 기능을 담당하는 핵심 배후도시로 육성하겠다"며 "국가식품클러스터 2단계는 푸드테크와 바이오산업 중심으로 고도화하겠다"고 말했다.
최 후보는 "중앙정부와 전북도, 정치권을 연결해 실질적인 성과를 만들어내겠다"며 "기업이 들어오고 청년이 돌아오는 도시를 만들겠다"고 덧붙였다.
lbs0964@newspim.com