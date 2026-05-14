박형준, 안철수 국회의원 공동 명예선대위원장 위촉…"중도 외연 확장"

AI 핵심 요약beta
- 박형준 부산시장 후보가 14일 안철수 의원을 공동 명예선대위원장으로 위촉했다.
- 안 의원은 2021년 보궐선거에 이어 박 후보 지원에 나서며 협력 관계를 공식화했다.
- 박 후보는 보수와 중도, 청년층을 아우르는 시민 대통합을 내세웠다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 박형준 국민의힘 부산시장 후보는 안철수 국민의힘 국회의원을 시민 대통합 선거대책위원회 공동 명예선대위원장으로 위촉했다고 14일 밝혔다.
안 의원은 부산 출신의 4선 국회의원으로 국민의당 창당과 중도 독자 노선, 중도 보수 통합 참여를 거치며 국민의힘 내 대표 중도성향 정치인이다.
안 의원은 2021년 부산시장 보궐선거 당시에도 박 후보 지원에 나서며 중도층 표심 공략에 함께 참여했다. 이번 위촉은 두 정치인의 오랜 협력 관계를 공개적으로 공식화한 것이기도 하다.
앞서 박 후보는 보수 결집을 위해 김문수 전 국민의힘 대통령 후보를 명예선대위원장으로 위촉한 바 있다. 당시 박 후보는 "보수 결집은 물론 중도·청년층까지 아우르는 시민 대통합 선대위 구성을 순차 발표할 계획"이라고 말했다.
박 후보는 "부산이 분열의 진원지가 아니라 통합의 중심이 돼야 한다"며 "보수 대통합과 시민 대통합만이 부산 선거 승리와 민주주의 수호의 길"이라고 강조했다.
박 후보 측은 안 의원 위촉을 계기로 중도 표심 공략을 가속화하겠다는 구상이다.
박 후보 선대위는 이번 임명을 통해 보수에서 중도, 원로에서 청년, 여당에서 야당 출신까지 함께 참여하는 '부산 시민대통합 체제'를 구축할 것으로 알렸다.
ndh4000@newspim.com