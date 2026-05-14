민주당 '경기도당 필승 지원단' 평택시을 보궐선거 승리 위해 본격 가동

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 경기도당은 14일 평택시을 보선 승리를 위해 '경기도당 필승 지원단'을 구성해 현장 지원에 나선다고 밝혔다
- 경기도당은 김용남 후보를 중심으로 남부권 국회의원·배우·보좌진 등 대규모 인력을 투입해 유세·민심 청취·정책 홍보 등 밀착 지원을 펼칠 예정이라고 했다
- 김승원 위원장은 이번 선거가 김용남 대 조국 양자 구도라며 원팀 민주당의 결집으로 네거티브 대신 정책·민생 중심 선거로 압승을 목표로 하겠다고 했다
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 더불어민주당 경기도당은 평택시을 보궐선거 승리를 위해 '경기도당 필승 지원단'을 구성하고 본격적인 현장 지원에 나선다고 14일 밝혔다.
김승원 경기도당위원장은 더불어민주당 정청래 당대표의 강력한 의지에 따라 평택시을 보궐선거에 경기도당 차원의 전폭적인 지원 체계를 가동할 예정이다.
이를 위해 경기남부권 지역위원회들과 긴밀히 협조해 조별 현장 지원 체계를 운영하고, 집중 유세·민심 청취·정책 홍보·골목 순회 등 현장 밀착형 선거 지원에 총력을 기울일 계획이다.
이번 필승지원단에는 경기도 남부권 국회의원 중심으로 조별 당번제를 통해 김용남 후보와 함께 평택시민의 목소리를 경청하는 현장 순회에 동참할 예정이다.
이번 필승지원단에는 경기도 남부권 국회의원 중심으로 조별 당번제를 통해 김용남 후보와 함께 평택시민의 목소리를 경청하는 현장 순회에 동참할 예정이다.
지원단은 고양시을 한준호 전 최고위원이 단장을 맡고 이언주·강득구·문정복 최고위원이 고문단으로 참여한다. 부단장에는 이우종 전 경기도당 수석부위원장이 임명됐으며, 배우 이기영·이원종, 경기도당 정책기획실장 임병두를 비롯해 경기도 지역구 의원실 수석보좌관 및 실무 보좌진 등 대규모 지원 인력이 현장에 투입될 예정이다.
경기도당은 이재명 대통령 후보 시절 직접 인재 영입한 김용남 후보를 중심으로 '원팀 민주당'의 결집력을 보여주고, 분열과 갈등이 아닌 평택시민과 국민을 위한 정책·민생 중심 선거를 만들어가겠다는 방침이다.
'경기도당 필승 지원단'은 평택 지역 민심 청취와 현장 활동, 정책 홍보, 시민 소통 등을 통해 김용남 후보 지원 활동에 집중할 예정이다.
경기도당은 "조국혁신당이 12명의 비례국회의원을 앞세워 지원에 나서고 있지만 높은 지지를 받는 유능한 이재명 정부와 추미애 경기도지사 후보, 최원용 평택시장 후보, 그리고 마지막 화룡점정이 될 김용남 국회의원 후보까지 이어지는 원팀 민주당의 융단 지원이야말로 평택 발전의 가장 강력한 추진력이 될 것"이라고 강조했다.
김승원 도당위원장은 "이번 평택시을 보궐선거는 결국 이재명 대통령께서 직접 선택하고 영입한 김용남 후보와 조국 후보 간 양자 구도로 이어지고 있다"며 "원팀 민주당의 결집된 힘으로 압승해 시민들께 실력과 성과로 보답하겠다"고 밝혔다.
이어 "경기도당은 과거 네거티브와 갈등에 매몰된 구태 정치에서 벗어나 정책과 민생 중심 선거를 통해 평택시민과 국민만 바라보는 책임 정치에 최선을 다하겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com