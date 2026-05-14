[6·3 지선 주자] 이필형 동대문구청장 후보 등록 완료…"동대문을 서울의 중심으로"

AI 핵심 요약beta
- 이필형 국민의힘 동대문구청장 후보가 14일 동대문구선관위에서 후보 등록을 마쳤다.
- 이 후보는 남은 선거기간 더 많은 주민을 만나 동대문을 서울의 중심으로 만들겠다고 밝혔다.
- 청량리종합시장 디자인혁신 사업 등 핵심 사업이 잇따라 투자심사를 통과하며 전통시장 르네상스와 지역경제 도약 기대가 커지고 있다.
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[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 이필형 국민의힘 서울 동대문구청장 후보는 14일 오전 9시 동대문구선거관리위원회에서 후보 등록을 마쳤다.
이필형 후보는 "지난 25일 동안 정말 많은 구민을 만나 다양한 의견을 들었다. 4년 전과 달라진 동대문의 모습을 직접 체감했다는 말씀도, 앞으로의 동대문에 대한 기대와 바람도 함께 들을 수 있었다"며 "남은 20일 역시 더 낮은 자세로 더 많은 주민을 만나겠다. 구민의 말씀이 동대문의 변화를 어떻게 더 완성해갈 수 있을지 끝까지 고민하며, 동대문을 서울의 중심으로 만들기 위해 멈추지 않고 끊임없이 노력하겠다"고 말했다.
이 후보가 지난 4년 동안 추진했던 동대문 핵심 사업들이 잇따라 가시화되면서 지역의 기대감도 커지고 있다. 무엇보다 약 200억 원 규모의 '청량리종합시장 디자인혁신 전통시장 조성 사업'이 서울시 투자심사위원회를 조건부 통과했다는 소식이 전해지며, 시장 상인들과 주민들의 기대감도 높아졌다.
이 후보는 "지난 4년간 불법 거리 가게의 61.8%를 정비했고, 왕산로 '빛의 거리' 조성을 위한 서울시 예산도 이미 확보했다"며 "청량리역과 전통시장을 연결하는 경제 축을 완성해 동대문 경제에 새로운 활력을 불어넣겠다"고 밝혔다.
디자인 혁신 시장 조성 사업의 투자심사 조건부 통과는 지난해 10월 서울시립동대문도서관 투자심사 최종 통과와 올해 1월 장안동 옛 구민회관 부지의 복합문화시설 조성 사업 투자심사 통과에 이은 성과다. 이와 함께 동대문구 전통시장이 지역경제와 관광을 이끄는 중심지로 도약하는 '전통시장 르네상스'의 본격적인 출발로 꼽히며, 동대문의 새로운 도약을 알리는 중요한 전환점으로 평가받고 있다.
kh99@newspim.com