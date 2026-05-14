'경북도지사 3선도전' 이철우, 후보 등록…"국민 한 분 한 분께 정성 다할 것"

AI 핵심 요약beta
- 이철우 국민의힘 예비후보가 14일 경북도지사 3선 도전을 위해 후보 등록을 마쳤다
- 이 후보는 견제와 균형을 위해 이번 선거에서 국민의힘 바람이 불어야 한다고 강조했다
- 또 국민의힘 후보들에게 겸손한 자세와 도민 목소리 경청을 주문하며 본격 선거전에 돌입했다
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[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = '6·3 지방선거' 후보 등록이 14일 개시되면서 본격적인 본선 레이스 막이 오른 가운데 이철우 국민의힘 예비후보가 이날 오전 10시 30분 경북도선거관리위원회에 '경북도지사' 후보 등록을 마치고 '경북도지사 3선' 도전을 위한 본격 선거 운동에 들어갔다.
이 후보는 이날 후보 등록을 마친 후 "이번 선거는 대구를 비롯 국민의힘이 어렵다는 이야기가 있어, 경북도지사 후보로서 상당히 어깨가 무겁다"며 막중한 책임감과 함께 비장한 각오를 피력했다.
이 후보는 "대한민국이 바로 서고 앞으로 나아가기 위해서는 일당 독재 체제로는 어렵다"고 지적하고 "양당이 견제와 균형을 맞춰 함께 가야 하며, 그렇게 하기 위해서는 이번 선거에서 반드시 국민의힘의 바람이 불어야 한다"며 '견제와 균형'의 중요성을 역설했다.
이 후보는 또 "우리 국민의힘 후보들 모두 국민 앞에 겸손하게 자세를 낮춰야 한다"고 강조하고 "박근혜 전 대통령님의 말씀처럼, 국민 한 분 한 분께 온 정성을 다하는 마음으로 선거에 임해야 한다"며 당 소속 출마자들을 향해 뼈를 깎는 겸손함을 당부했다.
이철우 후보는 이날 후보 등록을 기점으로 본격적인 선거 운동에 돌입, 경북 도민들의 목소리를 경청하고 지역 발전을 위한 비전을 제시하는 데 총력을 기울일 예정이다.
nulcheon@newspim.com