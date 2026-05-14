[MLS] 풀타임 뛴 손흥민 또 침묵...13경기째 득점 실패

AI 핵심 요약beta
- LAFC는 14일 세인트루이스전에서 1-2로 져 공식전 3연패에 빠졌다
- 손흥민은 풀타임 출전해 여러 차례 슈팅·키패스를 시도했지만 리그 13경기 연속 무득점 침묵을 이어갔다
- 세인트루이스는 창단 후 처음 LAFC를 꺾으며 연승과 반등 흐름을 이어갔고 LAFC는 수비 불안으로 감독 책임론이 커졌다
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 손흥민은 또 골문을 열지 못했고 LAFC는 3연패에 빠졌다.
LAFC는 14일(한국시간) 미국 미주리주 세인트루이스 에너자이저 파크에서 열린 2026 미국 메이저리그사커(MLS) 13라운드 원정 경기에서 세인트루이스 시티에 1-2로 졌다. 북중미 챔피언스컵 톨루카전 0-4, 휴스턴전 1-4 패배에 이어 공식전 3연패, 최근 4경기 연속 무승(1무 3패)이다. 서부 콘퍼런스 순위도 4위(6승 3무 4패·승점 21)로 내려앉았다.
전반 4분 만에 흐름이 갈렸다. 세인트루이스 오른쪽 공격수로 선발 출전한 정상빈이 롱패스를 잡아내며 공격의 물꼬를 텄다. 측면에서 공을 컨트롤한 뒤 중앙의 마르셀 하르텔에게 짧게 연결했고, 이후 에두아르트 뢰벤의 컷백과 토마스 토틀란의 마무리 슈팅으로 선제골이 완성됐다. 기록상 도움은 아니었지만 득점의 출발점이었다.
LAFC는 곧바로 손흥민을 앞세워 반격에 나섰다. 손흥민은 데니스 부앙가, 타일러 보이드와 함께 스리톱을 구성해 공격을 이끌었다. 전반 43분 페널티아크 왼쪽에서 감아 찬 왼발 슈팅은 골키퍼 로만 뷔르키의 선방에 막혔다. 이어진 장면에서 라이언 라포소의 논스톱 슈팅은 크로스바를 살짝 넘어갔다. 추가시간 프리킥 상황에선 손흥민의 날카로운 대각선 크로스를 은코시 타파리가 헤더로 연결했지만 골대를 비껴갔다.
손흥민은 키패스와 세트피스로 기회를 만들었지만 끝내 득점은 터지지 않았다. 리그 13경기 연속 무득점, 공식전 8경기 연속 침묵이다. 도움은 리그 8개, 챔피언스컵 포함 시즌 15개까지 늘었지만 골은 여전히 나오지 않고 있다.
세인트루이스는 후반 시작과 함께 정상빈을 교체하며 전술 변화를 택했다. 후반 19분 세르히오 코르도바의 오른쪽 크로스를 LAFC 수비가 제대로 처리하지 못했고, 박스 안에 있던 라파엘 산토스가 오른발로 밀어 넣어 추가골을 만들었다.
LAFC는 후반 25분 교체 투입된 다비드 마르티네스가 만회골을 터뜨렸다. 후방에서 타파리가 길게 올린 롱패스를 잡아낸 뒤 전진하던 뷔르키의 키를 넘기는 로빙슛으로 골망을 흔들었다.
세인트루이스는 2019년 창단 이후 처음으로 LAFC를 상대로 승리를 거뒀다. 콜로라도전에서 정상빈의 선제 결승골로 시즌 첫 연승을 달린 데 이어 이번 코리안 더비에서도 웃었다. 시즌 성적은 3승 3무 6패(승점 12)다. 최악의 출발 이후 조금씩 반등 흐름을 만들고 있다.
반면 LAFC는 최근 3경기에서 10실점하며 수비 불안을 드러내고 있다. 톨루카전 0-4, 휴스턴전 1-4, 세인트루이스전 1-2까지 연이어 흔들렸다. 전방에서 볼을 빼앗긴 뒤 전환 수비가 늦고 측면 크로스와 세컨드볼 대응에서도 반복적으로 허점을 노출하고 있다. 마크 도스 산토스 감독을 향한 책임론도 커질 전망이다.
psoq1337@newspim.com