이번엔 '강원랜드 출입' 의혹…김대중 "고스톱도 칠 줄 몰라"

AI 핵심 요약beta
- 김대중 전남광주통합특별시 교육감 후보는 14일 카지노 출입 의혹을 제기한 이정선 후보 측을 정면 반박했다
- 김 후보는 불법 도박을 한 적이 없다며 강원 정선 카지노 출입 의혹에 증거를 대거나 사과하라고 요구했다
- 이정선 후보 캠프는 복수 제보를 근거로 정선 카지노 수차례 방문 의혹과 공개토론 거부를 들어 김 후보 의혹이 사실이라고 압박했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 김대중 전남광주통합특별시 교육감 후보는 14일 이정선 후보 측이 제기한 '강원도 정선 카지노 출입' 의혹에 대해 정면으로 반박했다.
김 후보는 이날 광주시교육청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 취재진의 관련 질의에 "평생 살아오면서 불법 도박을 해본 적도 없고 고스톱도 칠 줄 모른다"며 "의혹을 제기할 것이 아니라 증거를 제시해야 하고 그렇게 못 하면 사과해야 할 것"이라고 따졌다.
김 후보는 "이 후보 측이 제보자를 내세우고 있지만 정확하게 밝혀야 한다"며 "니 죄는 니가 알렷다 식으로 고백하라는 게 맞느냐"고 맞섰다.
그는 "해외 출장 중에 카지노를 방문한 것에 대해서는 시민 눈높이에 부적절하게 보일 수 있다는 판단으로 사과를 했지만 불법 도박은 해본 적이 없다"고 해명했다.
이 후보 측을 허위 사실로 고소할 의향이 있는지 묻는 질의에는 "한 번 검토를 해보겠다"고 답했다.
앞서 김애옥 이정선 후보 용광로선거대책위원회 대변인은 이날 같은 장소에서 기자회견을 열고 "김 후보가 해외 카지노 도박장 출입 이외에도 강원도 정선 카지노를 수차례 방문했다는 제보가 있다"고 의혹을 던졌다.
다만 구체적인 내용은 공개하지 않았고 "복수의 제보자가 있고 카더라 통신은 아니다"고 설명했다.
김 대변인은 또한 "스승의 날 직전에 두고 김 후보에게 카지노 도박 관련 진실 규명을 위한 공개토론을 제안했으나 아무런 응답을 내놓지 않고 있다"고 압박했다.
이어 "공개토론 제안에 끝내 응하지 않는다면 이는 카지노 도박장 출입 의혹이 단순한 해프닝이 아닌 움직일 수 없는 사실임을 김 후보 스스로 입증하는 것"이라고 주장했다.
bless4ya@newspim.com