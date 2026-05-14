"출근길 안전 지킨다"…대전시, 교통안전 합동 캠페인

AI 핵심 요약beta
- 대전시는 14일 서구 교차로 일원에서 유관기관과 함께 교통안전 캠페인을 실시했다
- 행사에는 시와 모범운전자연합회·교통안전공단·녹색어머니회 등 40여명이 참여해 교통지도와 시민 대상 교통안전 홍보를 진행했다
- 참가자들은 교통약자 보호와 안전운전 실천을 강조하며 홍보물 배부와 계도 활동을 펼치고 지속적인 교통안전 활동을 약속했다
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시는 14일 오전 서구 경성큰마을네거리 일원에서 전국모범운전자연합회 대전시지부, 한국교통안전공단 대전세종충남본부, 대전녹색어머니연합회 등 유관기관·단체와 함께 교통안전 캠페인을 실시했다고 밝혔다.
이날 행사에는 대전시와 모범운전자연합회, 교통안전공단, 녹색어머니연합회 관계자 등 40여 명이 참여해 교통지도 활동과 함께 시민 대상 교통안전 홍보를 진행했다.
참가자들은 어린이와 고령자 등 교통약자 보호의 중요성을 알리는 한편 안전운전과 보행안전 실천 문화 확산을 위한 홍보물 배부 및 계도 활동도 함께 펼쳤다.
김광업 전국모범운전자연합회 대전시지부장은 "출근시간대 교통량이 많은 주요 교차로에서 시민들의 안전한 통행을 돕고 올바른 교통질서 문화를 확산하기 위해 캠페인을 추진했다"며 "앞으로도 시민과 함께하는 교통안전 활동을 지속적으로 이어가겠다"고 말했다.
남시덕 대전시 교통국장은 "교통안전은 시민 모두의 관심과 실천이 무엇보다 중요하다"며 "유관기관 및 민간단체와 긴밀히 협력해 안전한 교통환경 조성과 선진 교통문화 확산에 힘쓰겠다"고 밝혔다.
nn0416@newspim.com