임태희 후보 "지역 자원 연계 맞춤형 교육으로 미래 국가 인재 키운다"

AI 핵심 요약beta
- 임태희 경기도교육감 후보가 14일 지역 자원 연계 맞춤형 교육 청사진을 발표했다
- 경기도교육청은 지역 특화 산업에 맞춘 새로운 경기형 과학고 4곳과 경기미래체육고 설립을 추진한다
- 임 후보는 예술창작소 기능 강화 등으로 학생 개별 잠재력을 키워 세계 무대에서 활약할 인재를 양성하겠다고 밝혔다
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성남(AI·IT)·이천(반도체)·부천(로봇)·시흥(바이오) 미래형 과학고 4곳 신설
경기 북부에 '경기미래체육고' 개교 추진… 스포츠 마케팅·외교까지 확장
[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 임태희 경기도교육감 후보가 14일 지역 자원 연계 맞춤형 교육을 통한 미래 국가 인재 양성을 목표로 한 청사진을 발표했다.
임 후보의 미래교육캠프는 기존 교육의 획일성을 탈피하여 여러 분야에서 지역 자원과 연계해 핵심 인재를 육성할 계획임을 밝혔다.
경기도교육청은 '새로운 경기형 과학고'를 설립하기로 했다. 성남, 이천, 부천, 시흥 등 지역 특화 산업에 맞춰 AI, 반도체, 로봇, 바이오 산업과 긴밀하게 연결된 4곳의 과학고가 예정되어 있다. 이를 통해 실무와 이론 교육을 균형 있게 제공하며, 첨단 기술 인재를 체계적으로 양성할 계획이다.
경기 북부에는 '경기미래체육고등학교' 설립도 추진된다. 정책 연구가 본격 착수되었으며, 2030년 개교를 목표로 스포츠 마케팅과 외교까지 포함한 특화 교육을 제공할 예정이다. 양주시와의 협력을 통해 최적의 부지와 체육시설을 마련할 계획이다.
'경기학교예술창작소'의 기능도 강화된다. 예술적 소질을 가진 학생들이 전문적으로 성장할 수 있도록, 마스터 강사진이 개별 맞춤형 교육을 진행하며, 마스터 클래스와 발표회 등을 통해 성취를 공유할 예정이다.
임태희 후보는 "미래 사회가 요구하는 인재는 각자의 잠재력을 바탕으로 국가 경쟁력을 높이는 전문가"라며, "경기도의 지역 특색과 자원을 교육에 결합해 학생들이 세계 무대에서 활약할 수 있는 기반을 다지겠다"고 강조했다.
beignn@newspim.com