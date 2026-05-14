배우 이기택, '1박 2일' 새 멤버 합류…유선호 빈자리 채운다

AI 핵심 요약beta
- 배우 이기택이 14일 예능 '1박 2일' 새 멤버로 합류했다
- 이기택은 하차하는 유선호 후임으로 발탁됐다
- 2018년 모델 데뷔 후 드라마·예능 통해 활동해왔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 이기택이 '1박 2일'의 새 멤버로 합류한다.
14일 이기택의 소속사 키이스트는 "이기택이 '1박 2일' 새 멤버로 합류한다"고 밝혔다.
'1박 2일'은 지난 2007년 첫 방송된 KBS의 장수 예능 프로그램으로, 현재 김종민, 문세윤, 이준, 딘딘이 고정 출연 중이다.
이기택은 최근 하차 소식을 전한 유선호의 후임으로 프로그램에 합류한다. 유선호는 오는 31일 방송을 끝으로 시청자들과 마지막 인사를 나눌 예정이다.
2018년 모델로 데뷔한 이기택은 2020년 웹드라마를 통해 본격적인 연기 활동을 시작했다. 이후 드라마 '꽃 피면 달 생각하고', '나의 해피엔드', '미혼남녀의 효율적 만남' 등에 출연하며 필모그래피를 쌓아왔다. 최근에는 쿠팡플레이 '봉주르빵집'을 통해 데뷔 후 첫 예능에 도전하며 존재감을 드러냈다.
'1박2일'은 매주 일요일 오후 6시 10분 방송된다.
moonddo00@newspim.com