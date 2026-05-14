김시윤 무소속 목포시장 후보 사퇴…"강성휘와 함께 간다"

AI 핵심 요약beta
- 무소속 김시윤 후보가 14일 목포시장 후보직을 사퇴하고 더불어민주당 강성휘 후보 지지를 선언했다
- 김 후보는 목포 시정 공백과 산업 정체 등 위기 속 준비된 시장이 필요하다며 시정 정상화 선거라고 강조했다
- 청년·소상공인 지원과 원도심 재생 등 정책 공감대를 이유로 강 후보 지지를 밝히고 민주당에 입당했다
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[목포=뉴스핌] 조은정 기자 = 무소속 김시윤 전남 목포시장 후보가 14일 후보직을 사퇴하고 더불어민주당 강성휘 후보 지지를 공식 선언했다.
김 후보는 이날 강성휘 후보 선거사무소에서 기자회견을 열고 "목포의 미래와 시민의 승리를 위해 중대한 결단을 내렸다"며 "강성휘 후보를 지지하고 공동선거대책본부장으로 함께하기로 했다"고 밝혔다.
그는 이번 결정 배경에 대해 "개인의 정치적 이해관계가 아니라 목포에 필요한 리더십에 대한 고민 결과"라며 "현재 목포는 산업 정체, 청년 유출, 원도심 침체 등 엄중한 상황에 놓여 있다"고 진단했다.
이어 "시민들은 시정 공백과 정치 혼란 속에서 일할 수 있는 준비된 시장을 원하고 있다"며 "이번 선거는 단순한 인물 경쟁이 아닌 시정 정상화와 미래 비전을 선택하는 선거"라고 강조했다.
김 후보는 조국혁신당 박홍률 후보를 겨냥해 "배우자의 공직선거법 위반 사건으로 시장직 상실이라는 초유의 사태가 발생했고 그로 인해 시정 공백과 행정 혼란이 이어졌다"며 "정당 차원의 책임 있는 사과와 반성이 필요하다"고 주장했다.
또 "대법원 확정 판결 이후에도 정치 공방에 집중하는 것은 시민 기대와 맞지 않는다"며 "변명이 아닌 책임 정치가 필요하다"고 말했다.
김 후보는 강 후보 지지 배경으로 정책 공감대를 들었다. 그는 "청년 창업, 소상공인 지원, 원도심 재생, 전통시장 활성화, 경력단절 여성 지원 등 주요 정책 방향이 일치했다"며 "시민들과 소통하는 과정에서 이러한 공감대를 확인했다"고 말했다.
특히 "AI·에너지 산업, 해상풍력, 해양물류 등 미래 먹거리와 청년 정착 정책을 구체적으로 준비한 후보"라며 "목포 산업·인구·재정 구조를 바꾸겠다는 '목포시 대전환' 비전에 공감했다"고 밝혔다.
한편 이날 김시윤 후보는 민주당 입당원서에 친필 서명하고 민주당 점퍼를 착용한 채 지지 입장을 밝혔다.
ej7648@newspim.com