'제62회 백상예술대상', 디지털 생중계 시청자 519만명 기록

AI 핵심 요약beta
- 백상예술대상이 8일 제62회 시상식을 열고 디지털 생중계 누적 519만 명을 기록했다
- 네이버 치지직 중계는 최대 동시 접속자 8만 명을 넘기고 관련 영상 콘텐트 조회수도 1억뷰를 돌파했다
- 올해 시상식은 뮤지컬 부문을 신설해 4개 부문을 시상하며 류승룡·유해진·김준수 등이 주요 상을 받았다
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 백상예술대상이 높은 디지털 생중계 누적 시청자 수치와 영상 콘텐트 조회수로 뜨거운 화제성을 증명했다.
지난 8일 진행된 '제62회 백상예술대상 with 구찌'는 디지털 라이브 생중계에서 누적 시청자 519만 명을 기록하며 성황리에 마무리했다.
이번 백상예술대상은 7년 만에 진행한 야외 레드카펫부터 시상식까지 네이버 치지직에서 디지털 생중계됐다.
국내와 글로벌 전세계 시청자들이 공식 채널과 스트리머 같이보기 방송을 통해 시상식을 함께 즐겼고 누적 시청 접속자는 총 519만 명 이상을 기록했다.
지난해 네이버 치지직으로 국내 생중계(130만 명), 프리즘으로 국내와 글로벌 생중계(320만 명)를 했을 때 합산한 수치보다도 더 높다.
올해 최대 동시 접속자도 8만 명을 돌파했다. 지난해(약 5만 5000명)보다 2만 5000명이 더 몰리며 폭발적인 인기를 증명했다.
생중계 스트리밍 수치뿐만 아니라 백상예술대상 영상콘텐트도 조회수가 꾸준히 올라가고 있다.
이번 백상예술대상과 관련해 지난 4월 3일부터 5월 13일까지 네이버에 업로드된 시상식 사전, 사후 영상 콘텐트는 1억뷰를 돌파했다.
올해 '제62회 백상예술대상 with 구찌'는 한국 뮤지컬 60주년 기념으로 뮤지컬 부문을 신설했다.
방송, 영화, 연극 부문에 이어 뮤지컬 부문까지 총 4개 부문을 시상하며 진정한 대중문화 종합 예술상으로 한 단계 더 도약했다.
방송 부문 대상은 류승룡, 방송 부문 남녀 최우수 연기상은 현빈, 박보영이 받았다. 영화 부문 대상은 유해진이, 영화 부문 남녀 최우수 연기상은 박정민, 문가영이 수상했다.
올해 신설된 뮤지컬 부문 첫 작품상은 '몽유도원'에게 돌아갔다. 뮤지컬 부문 첫 연기상 트로피는 김준수가 들어올렸다.
alice09@newspim.com