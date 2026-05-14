송순호, 창원시장 후보 등록 완료…"시민 삶 지키는 행정 펼치겠다"

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 송순호 후보가 14일 창원시장 후보로 공식 등록했다
- 송 후보는 등록 전 상남동 거리 청소와 출근길 인사를 하며 현장 행보를 했다
- 송 후보는 시민 삶 가까이서 답을 찾는 시장이 되겠다며 민생 중심 변화를 약속했다
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민생 중심 정책으로 접점 확대 계획
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 더불어민주당 송순호 창원시장 후보가 후보 등록 첫날 현장 행보에 나선 뒤 공식 등록을 마쳤다.
송순호 후보는 제9회 전국동시지방선거 후보 등록 첫날인 14일 오전 창원시 성산구선거관리위원회를 찾아 창원시장 후보 등록을 완료했다고 밝혔다.
송 후보는 등록에 앞서 상남동 버스정류장 인근에서 환경미화원들과 함께 거리 청소를 하며 일정을 시작했고, 이후 한국은행 사거리에서 출근길 시민들과 인사를 나눴다.
그는 "도시를 움직이는 힘은 현장에 있고 시민 삶을 지키는 노동 위에 도시가 선다"며 "후보 등록 첫날을 현장에서 시작한 것은 시민 속으로 더 가까이 들어가겠다는 의미"라고 말했다.
그러면서 "새벽부터 현장을 지키는 환경미화원들과 함께하며 행정이 우선해야 할 지점을 다시 확인했다"며 "시민 삶 가까이에서 답을 찾는 시장이 되겠다"고 강조했다.
또 "이번 선거는 시민의 삶을 책임질 인물을 선택하는 과정"이라며 "시민과 함께 변화를 만들어가겠다"고 덧붙였다.
송 후보 측은 "향후 민생과 생활 현장을 중심으로 시민과 접점을 넓히며 정책과 비전을 제시해 나갈 계획이다"고 전했다.
news2349@newspim.com