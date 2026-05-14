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2026.05.14 (목)
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[6·3 지선] 정근식·윤호상 후보 등록…11조 쥔 '소통령' 서울시교육감 레이스 본격화

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  • 서울시선거관리위원회가 14일 6·3 교육감 선거 본후보 등록을 시작하며 정근식·윤호상 후보가 첫날 등록했다.
  • 서울시교육감은 11조 5000억 원대 예산과 인사·정책 권한을 쥔 '교육 소통령'으로 진보·보수 단일화 여부가 승패를 가르는 핵심 변수다.
  • 이번 선거에서도 양 진영이 단일화 불복과 독자 출마로 갈등을 빚으면서 막판까지 단일화 성사 여부가 최대 관전 포인트가 됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

본후보 등록 첫날 진보·보수 단일후보 나란히 등록
정당 공천 없는 교육감 선거, 단일화가 최대 변수
진보·보수 모두 단일화 불복…다자 구도 가능성

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 6·3 서울시교육감 선거 본후보 등록이 14일부터 시작되면서 11조 원을 훌쩍 뛰어넘는 서울 교육 예산을 담당할 교육감 레이스가 본격화했다.

14일 교육계에 따르면 오는 15일까지 진행되는 서울시교육감 본후보 등록 첫날 정근식 후보와 윤호상 후보가 서울시선거관리위원회에 등록했다. 두 후보는 각각 진보·보수 진영 단일화 추진기구에서 단일후보로 선출됐다.

정근식 후보(왼쪽)와 윤호상 후보가 14일 오전 서울시선거관리위원회에서 6·3 서울시교육감 선거 본후보로 등록하고 있다. [사진=정근식·윤호상 캠프]

서울시교육감은 막대한 예산 집행권과 인사·정책 권한을 지닌 자리다. 서울뿐 아니라 전국 시·도교육청과 교육정책 방향에도 상당한 파급력을 미친다는 점에서 이른바 '교육 소통령'으로 불린다.

올해 서울시교육청 예산 규모는 약 11조 5000억 원이다. 해당 예산은 노후 교육시설 보수와 학교 개축·증축, 안전시설 정비, 돌봄 및 방과후 프로그램 운영 등 교육 현장 전반에 투입된다.

교육감 선거는 정치적 중립성을 보장하기 위해 후보자의 정당 가입을 금지하고 있다. 그러나 실제 선거 구도는 진보와 보수 성향 후보 간 대결로 형성되는 경우가 많아 매번 치열한 경쟁이 벌어진다.

이번 단일화 과정에서도 잡음이 크다. 우선 현직인 정근식 후보를 품고 있는 진보 진영에서는 한만중·강신만 예비후보가 단일 후보 선출 절차에 불복하며 분열됐다. 한만중 예비후보는 15일 본후보로 등록, 독자 노선을 걸을 예정이다. 강신만 예비후보는 아예 출마하지 않기로 했다.

보수 진영에서도 단일화에 참여했던 류수노 예비후보가 불복하며 독자 출마를 선언했다. 지난 보궐선거에서 정 후보에 밀려 2위에 머물렀던 조전혁 전 국회의원까지 뒤늦게 출마를 공식화하며 다자 구도가 형성됐다.

조 전 의원은 최근 여론조사 방식의 단일화에 류수노 예비후보와 합의하고 단일 후보 선출 절차를 진행 중이다. 결과는 이날 늦은 오후에 나오며, 선출된 단일후보는 15일 본후보로 등록할 계획이다.

용산구 서울시교육청 전경. [사진=서울시교육청]

교육감 선거에서는 진보와 보수를 가리지 않고 단일화가 핵심 변수로 꼽힌다. 교육의 정치적 중립성을 이유로 정당 공천이 배제되는 구조에서 후보 개인의 인지도는 상대적으로 낮고, 유권자가 후보 정보를 충분히 파악하기도 쉽지 않기 때문이다.

실제로 지난 10여 년간 서울시교육감 선거에서는 매번 단일화로 희비가 엇갈렸다. 2014년 6·4 지방선거 당시 조희연 전 서울시교육감은 진보 진영 단일후보로 나서 보수 성향 현직이던 문용린 후보를 꺾고 당선됐다.

조희연 전 교육감은 선거 막판까지도 10%대 지지율에 그쳤지만, 진보 진영의 후보 단일화가 이뤄지면서 판세를 뒤집었다. 이후 진보 성향의 윤덕홍 전 교육인적자원부 장관이 뒤늦게 출마를 선언하면서 변수가 생겼지만 윤 전 장관이 막판에 물러서면서 진보 표심은 다시 결집했다.

조희연 전 교육감은 2022년 서울시교육감 선거에서 38.1%를 얻어 재선에 성공했다. 반면 보수 진영은 해당 선거에서도 단일화에 실패하면서 표가 분산됐다. 당시 조 전 의원은 23.5%, 박선영 전 국회의원은 23.1%를 각각 득표했는데 두 후보의 득표율을 합치면 조 전 교육감보다 높았다.

조희연 전 교육감의 직 상실로 치러진 2024년 보궐선거에서 진보 진영은 정근식 후보를 단일후보로 내세웠고, 정근식 후보는 50.24%를 얻어 당선됐다. 반면 보수 진영에서는 조전혁 후보가 45.93%, 윤호상 후보가 3.81%를 각각 득표했다.

학습효과가 확실한 만큼 양 진영은 본후보 등록 이후에도 단일화에 심혈을 기울일 계획이다. 실제로 지난 보궐선거에서는 최보선 당시 후보가 투표 직전 정근식 후보와 단일화를 이뤄내기도 했다.

하지만 이번 선거에서는 양 진영 모두 막판까지 단일화에 큰 난항을 겪을 것으로 보인다.

단일화 추진기구에 참여하지 않았던 홍제남 예비후보는 진보 진영의 대통합을 촉구하고 있지만, 단일화 절차를 놓고 고소전까지 벌이고 있는 정근식 후보와 한만중 예비후보는 갈등의 골이 깊은 상황이다.

보수 진영의 윤호상 후보 역시 이미 보수진영의 단일후보로 선출됐다는 입장이라 조 전 의원의 단일화 요구에 앞으로도 응하지 않을 가능성이 높다.

jane94@newspim.com

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38년 아시아나 역사 속으로 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 대한항공과 아시아나항공의 통합 작업이 마지막 단계에 들어섰다. 양사는 오는 14일 합병 계약을 체결하고, 오는 12월 17일 '통합 대한항공' 출범을 공식화한다. ◆ 5년 6개월 만에 합병 마침표 대한항공과 아시아나항공은 13일 각각 정기 이사회를 열고 합병계약 체결을 승인했다. 양사 합병 계약 체결은 2020년 11월 17일 대한항공과 아시아나항공의 신주인수계약 체결 이후 5년 6개월여 만이다. 앞서 코로나19 팬데믹에 따른 글로벌 여객 수요 급감으로 아시아나항공의 재무구조와 경쟁력이 약화되자 정부와 채권단은 항공산업 안정화를 위해 총 3조6000억원 규모의 정책자금을 지원했다. 대한항공 B787-10 항공기. [사진=대한항공] 대한항공은 이번 인수·합병 추진 과정에서 아시아나항공의 재무구조 개선과 경영 정상화를 위해 노력했고, 지원받은 공적자금을 전액 상환했다고 설명했다. 대한항공은 통합 항공사 출범을 기반으로 글로벌 항공시장 내 경쟁력을 강화하고 지속 가능한 성장 기반을 마련한다는 계획이다. 이번 합병으로 대한항공은 아시아나항공의 자산과 부채, 권리·의무, 근로자 일체를 승계한다. 합병 후 존속회사는 대한항공이며, 아시아나항공은 소멸한다. 대한항공은 공시를 통해 "합병 및 합병 후 통합 절차(PMI)를 통해 항공기 정비, 지상조업, 기내식 등 운항 인프라의 통합 운영으로 고정비 절감 및 규모의 경제를 실현할 수 있다"고 밝혔다. 이어 "해외 지점 및 영업망의 통합을 통해 중복 관리비용의 절감을 기대할 수 있다"고 설명했다. 합병 비율은 자본시장법령에 따른 기준시가를 바탕으로 대한항공 1 대 아시아나항공 0.2736432로 산정됐다. 이에 따라 대한항공의 자본금은 약 1017억원 증가할 것으로 예상된다. ◆ 안전운항 인가 등 후속 절차 본격화 대한항공은 합병 계약 이후 통합 항공사 운영을 위한 제반 절차에 착수한다. 항공사 안전운항체계의 안정적인 통합에 필요한 운영기준(OpSpecs·Operations Specifications) 변경 인가 등이 대표적이다. 운영기준 변경 인가는 합병 후 존속하는 대한항공의 기존 운항증명(AOC·Air Operator Certificate)을 유지하면서, 아시아나항공이 보유한 항공기와 안전 운항 시스템 전반을 대한항공 운영체계 안으로 통합하기 위한 법적·행정적 절차다. 대한항공은 오는 14일 합병 계약 체결 직후 국토교통부에 합병 인가를 신청한다. 오는 6월 중에는 통합에 따라 변경되는 항공 안전 관련 준수 조건과 제한 사항을 담은 운영기준 변경 인가를 신청할 계획이다. 국내 인허가 절차가 끝나면 해외 항공당국을 대상으로도 운영기준 변경 등 필요한 절차를 순차적으로 진행한다. 조원태 한진그룹 회장. [사진=대한항공] 아시아나항공은 오는 8월께 임시 주주총회를 열고 합병을 결의할 예정이다. 대한항공은 이번 합병이 소규모 합병 요건을 충족하는 만큼 아시아나항공 주주총회와 같은 날 이사회 결의로 주주총회를 갈음할 계획이다. 대한항공은 주주 권익 보호 절차도 병행했다. 대한항공은 "이번 합병이 주주들의 관심이 높은 사안인 만큼 주주 권익 보호 및 개정 상법에 따른 주주충실의무를 준수하기 위해 법무부가 발표한 '기업 조직개편 시 이사의 행위 규범 가이드라인'에서 권고하는 공정성 강화 조치를 충실히 이행했다"고 밝혔다. 대한항공은 자사 ESG위원회가 특별위원회 기능을 수행해 합병 거래 조건의 공정성 등을 별도 심의했다고 설명했다. 또 독립적인 외부 전문가를 통해 합병 가액과 비율의 적정성, 산정 방식의 공정성, 절차의 적정성, 주주 이익 보호 체계를 검증했다. 관련 내용은 증권신고서에 상세히 기재할 예정이다. ◆ 재무 부담 안고 시너지 본격화 대한항공은 재무 측면에서 단기 부담도 언급했다. 아시아나항공이 합병 전 기준 높은 부채비율과 상당 규모의 차입금 및 리스부채를 보유하고 있어 대한항공이 이를 포괄승계하게 되기 때문이다. 대한항공은 "합병 직후 단기적으로 합병 후 존속회사의 부채비율 상승 및 재무레버리지 확대가 불가피할 수 있다"고 밝혔다. 다만 "통합 현금흐름 창출 능력 강화, 중복 비용 절감에 따른 수익성 개선, 확대된 노선 네트워크를 기반으로 한 영업수익 증대를 통해 중장기적으로 재무 안정성이 점진적으로 회복 및 강화될 것으로 기대된다"고 덧붙였다. 대한항공의 아시나아항공 인수 관련 일지. [AI인포그래픽=김정인 기자] 영업 측면에서는 노선 네트워크와 운항 역량 통합이 핵심이다. 대한항공은 이번 합병을 통해 여객 네트워크 통합에 따른 운송 역량 확대와 MRO(항공기 정비·수리·운영) 등 고부가가치 사업 영역으로의 포트폴리오 재편을 추진한다. 대한항공은 "통합 네트워크를 기반으로 한 환승 수요 확대, 글로벌 항공사 동맹 스카이팀(Skyteam) 활용을 통한 코드쉐어 확대, 미주·유럽·동남아 등 핵심 국제선에서의 운항 효율화를 통해 중장기적으로 글로벌 영업 경쟁력이 강화될 것으로 기대된다"고 밝혔다. ◆ 마일리지·서비스 통합도 과제 통합 항공사 출범을 앞두고 안전 운항과 고객 서비스 통합 작업도 속도를 내고 있다. 대한항공은 중복 노선 재배치와 신규 노선 개발을 통해 고객 선택지를 넓히고, 공항 라운지 리뉴얼과 기내식 개편, 공항 터미널 이전 등을 통해 서비스 품질을 높여왔다. 양사 마일리지 통합안은 공정거래위원회 등 관계당국과 협의 중이다. 대한항공은 통합안이 확정되는 대로 고객들에게 안내할 계획이다. 인천 영종도 운북지구에 위치한 제2 엔진 테스트 셀의 모습. [사진=뉴스핌DB] 대한항공은 합병 이후 기존 이원화된 마일리지 프로그램, 지상조업, 기내서비스 운영 체계를 통합해 내부 비효율을 줄이고 원가 절감과 서비스 품질 향상을 추진할 계획이다. 안전 운항을 위한 선제 투자도 진행 중이다. 대한항공은 통합 후 늘어나는 기단과 노선, 인력에 대비해 서울 강서구 본사 종합통제센터(OCC), 객실훈련센터, 항공의료센터를 리모델링하고 업무 시스템을 정비했다. 통합 항공사 출범 직후 운항상 혼란을 줄이기 위해 양사 운항승무원 훈련 프로그램도 표준화했다. 엔진 테스트 셀(ETC), 신 엔진 정비 공장, 인천국제공항 인근 정비 격납고 등 대규모 항공기 정비 시설도 확장하거나 새로 짓고 있다. 대한항공은 통합 항공사 출범으로 국가 항공산업 경쟁력 보존, 인천국제공항 허브 기능 강화, 글로벌 항공 네트워크 확대 등의 효과를 기대하고 있다. 합병 기일은 오는 12월 16일이다. 통합 대한항공은 합병 이튿날인 12월 17일 출범한다. 이에 따라 아시아나항공 브랜드는 출범 38년 만에 역사 속으로 사라지게 된다. kji01@newspim.com 2026-05-13 17:38
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조국, 평택을 유세 중 이마 부상 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마하는 조국 조국혁신당 대표가 유세 도중 이마를 문에 부딪치는 사고로 눈 부위에 멍이 들었지만, 예정된 일정을 이어가겠다는 뜻을 밝혔다. 조 대표는 13일 페이스북을 통해 "어제 일정 중 이마를 문에 세게 부딪히는 작은 사고가 났다"며 "자고 일어나니 눈두덩이가 붓고 멍이 들었다"고 했다. 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마하는 조국 조국혁신당 대표가 유세 도중 이마를 문에 부딪치는 사고로 눈 부위에 멍이 들었다고 13일 밝혔다. [사진=조국 페이스북] 조 대표는 이날 오전 MBC 라디오 프로그램 '김종배의 시선집중' 인터뷰를 마친 뒤 자신이 거주 중인 평택 안중의 병원을 찾아 치료를 받았다고 했다. 그러면서 "주사도 맞고 약도 받았다"며 "의사, 간호사 선생님들의 환대와 내원하신 주민들의 응원에 감사했다"고 했다. 이어 동네 카페를 찾은 사실도 전하며 "소염제가 조금 독할 수 있으니 뭐라도 먹고 약을 먹으라는 당부를 들었다"고 설명했다. 그러면서 "내부가 마치 도서관 또는 화랑 같다"며 "조용히 독서하기 좋지만 저는 독서할 여유가 없다"고 했다. 조 대표는 이후 추가로 올린 글에서 문재인 정부 청와대 출신 인사들이 선거사무소를 찾았다고 밝혔다. 그는 "문재인 정부 청와대에서 근무했던 실장, 수석, 비서관님들이 선거사무소로 오셨다"며 "오른쪽 눈에 멍이 든 걸 보시고 놀라셨지만 '액땜'했다고 격려해주셨다"고 했다. 또 "거리에서 뵙는 시민들도 깜짝 놀라신다"며 "관리를 잘못한 점 죄송하다"고 적었다. 이어 "멍이 완전히 사라지는 데는 2~3일 걸릴 것 같다"면서도 "멍든 눈으로도 뚜벅이는 계속된다"고 강조했다. chogiza@newspim.com 2026-05-13 14:28

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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