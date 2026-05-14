[프로농구] KCC '슈퍼팀' 시즌2도 해피엔딩, 이상민 감독+허훈 모두 새 역사 주인공

AI 핵심 요약beta
- 부산 KCC가 13일 소노를 꺾고 우승했다.
- 이상민 감독은 선수·코치·감독 우승을 이뤘다.
- 허훈은 챔프전 MVP에 올라 삼부자 기록을 썼다.
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자='슈퍼팀' 시즌2 역시 해피엔딩이었다. 부산 KCC가 고양 소노를 꺾고 6위 최초로 챔피언결정전 우승을 차지했다. KCC 이상민 감독은 사상 최초로 단일 구단에서 선수, 코치, 감독으로 정상에 섰다. 허훈은 아버지 허재, 형 허웅에 이어 챔프전 최우수선수(MVP)로 선정됐다.
KCC는 13일 고양 소노 아레나에서 열린 소노와의 2025-2026 LG전자 프로농구 챔피언결정전(7전4선승제) 5차전에서 76-68로 승리, 시리즈 전적 4승1패로 우승했다. 통산 7번째 챔피언결정전 우승을 차지한 KCC는 전신 현대부터 지금에 이르기까지 현대모비스와 어깨를 나란히 하며 가장 많은 우승을 해낸 팀이 됐다.
KCC를 이끈 이 감독은 선수, 코치, 감독으로 모두 우승을 경험하게 됐다. 그동안 김승기 감독이 TG, 동부, KGC에서 각각 선수, 코치, 감독으로 우승을, 전희철 감독이 동양과 SK에서 우승을, LG 조상현 감독이 2024-2025시즌 LG의 창단 첫 우승을 이끌며 이 대열에 동참했다.
하지만 단일 구단 선수, 코치, 감독 우승은 이 감독이 KBL 최초다. 1997-1998, 1998-1999시즌 현대, 2003-2004시즌 KCC에서 선수로 뛰며 우승트로피를 들어 올렸고, 2023-2024시즌에는 KCC 코치로 우승의 기쁨을 맛봤다. 그리고 올 시즌 사령탑으로 KCC의 우승을 이끌었다.
이번 시즌을 앞두고 KCC에 합류해 슈퍼팀을 완성한 허훈 역시 최고의 시즌 마무리를 하게 됐다. 프로 데뷔 첫 우승과 함께 챔프전 MVP로 선정됐다. 허훈은 2023-2024시즌 KT에서 뛸 당시 챔프전에서 형 허웅이 이끄는 KCC에 시리즈 전적 1승4패로 밀려 준우승에 그쳤다.
허훈은 아버지 허재와 형 허웅에 이어 챔프전 MVP로 뽑혔다. 허재는 1997-1998시즌 준우승팀 최초 챔프전 MVP를 받았고, 허웅은 2023-2024시즌 챔프전 MVP로 선정됐다. 이번 허훈의 MVP 수상으로 삼부자 챔프전 MVP 등극이라는 역사를 썼다.
특히 허훈은 2019-2020시즌 정규리그 MVP로도 선정된 바 있어 아버지와 형도 하지 못한 정규리그와 챔프전 MVP 트로피를 모두 품에 안았다.
'슈퍼팀'이라 불릴 만큼 화려한 라인업의 KCC는 챔프전에서 비로소 완전체 위용을 과시하며 정상에 섰다. 새롭게 KCC 지휘봉을 잡은 이 감독도, KCC 유니폼을 입고 새 도전에 나섰던 허훈도 결국 마지막에 활짝 웃었다.
iaspire@newspim.com