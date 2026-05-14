영양군, 과수농사철 앞두고 돌발해충 집중 방제

AI 핵심 요약beta
- 경북 영양군이 14일 돌발 해충 선제 방제를 다음달 10일까지 추진했다
- 영양군농업기술센터·산림녹지과·영덕국유림관리소가 석보면 산불 피해지 중심으로 공동 방제에 나섰다
- 영양군은 미국선녀벌레·꽃매미 등 피해 예방 위해 약제를 선제 공급해 농작물 피해를 최소화하겠다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[영양=뉴스핌] 남효선 기자 = 본격적인 과수 농사철을 앞두고 경북 영양군이 돌발 해충 선제 방제에 나선다.
영양군은 다음 달 10일까지 영양군농업기술센터와 영양군 산림녹지과, 영덕국유림관리소와 함께 공동 방제를 진행한다고 14일 밝혔다.
돌발 해충은 미국선녀벌레, 꽃매미, 갈색날개매미충 등의 외래 유입과 기후 변화로 인해 발생하는 해충으로 주로 5월부터 부화해 10월까지 활동한다. 이들 해충은 과수의 수액을 빨아먹고 배설물을 남겨 그을음병을 유발하게 되며, 농작물에 큰 피해를 입히고 있다.
특히 이 해충은 농경지에서 방제가 이뤄진 뒤, 인근 산림으로 이동했다가 다시 농경지로 돌아오는 특성이 있다. 때문에 지금과 같이 날개가 발달하지 않은 알에서 부화한 시기가 방제에 가장 적합하다.
올해 방제는 지난해 산불 피해를 입은 석보면 일대에 중점을 두고 진행된다. 영양군농업기술센터와 영양군 산림녹지과, 영덕국유림사업소의 전문 인력 20명이 참여하여 방제 차량 및 SS기를 동원해 집중적으로 진행한다.
영양군 관계자는 "매년 반복되는 돌발 해충 피해를 예방하기 위해 농가에 약제를 선제적으로 공급할 예정"이라며 "산불 피해 지역을 우선으로 방제해 농작물 피해를 최소화할 것"이라고 말했다.
nulcheon@newspim.com