앰씨더맥스 이수, 15일 새 싱글 발표…여름 단독 공연 개최

AI 핵심 요약beta
- 엠씨더맥스 이수가 13일 유튜브에 느와르 시리즈 신영상과 '사랑해 봤나요?' 커버를 공개했다
- 이수는 애절함과 쓸쓸함을 세월 더한 보컬로 재해석하고 유튜브 라이브에서 새 싱글과 여름 단독 공연 소식을 알렸다
- 이수는 15일 오후 6시 새 싱글을 발매하고 전국투어 성공에 이어 폭넓은 음악 활동을 예고했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 엠씨더맥스(M.C the MAX) 이수가 명품 보컬로 완성한 커버 시리즈 '느와르(NOIR)'의 새 영상을 기습 공개했다.
이수는 지난 13일 공식 유튜브 채널을 통해 라이브 커버 콘텐츠 '느와르' 시리즈의 새 영상으로 엠씨더맥스의 '사랑해 봤나요?' 가창 영상을 공개했다.
이수는 큰 사랑을 받았던 원곡 특유의 애절함과 쓸쓸함을 세월의 깊이가 더해진 입체적인 보컬로 완벽하게 재탄생시켰다.
앞서 이수는 지난 13일 깜짝 유튜브 라이브를 통해 팬들과 반가운 소통의 시간을 가졌다. 특히 이수는 오는 15일 새 싱글 발매 소식을 기습 발표하며 분위기를 예열했다. 여기에 올여름 단독 공연 개최 소식을 전했다.
이수는 지난 2월 28일 일산 공연을 끝으로 2025–26 단독 콘서트 '겨울나기' 전국투어를 성공적으로 마무리했다. 전국 7개 도시를 순회하며 오롯이 본인의 음악만으로 무대를 채워 호평을 이끌었다.
이수는 오는 15일 오후 6시 신보를 발매하고, 폭넓은 음악 활동을 이어가며 대중과 깊은 소통을 지속할 예정이다.
alice09@newspim.com