구윤철 "삼성전자 파업, 성장·수출·금융시장 전반에 상당한 리스크"

AI 핵심 요약beta
- 구윤철 부총리가 14일 시장상황점검회의를 열어 삼성전자 파업과 금융시장 리스크를 논의했다
- 참석자들은 삼성전자 파업이 성장·수출·금융시장 전반에 큰 리스크라며 파업은 없어야 한다고 입을 모았다
- 회의에서는 반도체 호조로 성장세는 견조하나 중동전쟁과 금리·환율 변동 등으로 금융·외환시장 변동성이 확대됐다고 진단했다
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[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 "삼성전자 파업이 현실화될 경우 성장·수출·금융시장 등 전반에 상당한 리스크로 작용할 우려가 있다"고 말했다.
재경부는 14일 구 부총리가 전국은행연합회관에서 관계기관 합동 '시장상황점검회의'를 열고, 최근 금융·외환시장 동향 및 리스크 요인 등을 논의했다고 밝혔다.
이날 회의에는 구 부총리 이외에도 신현송 한국은행 총재, 이억원 금융위원회 위원장, 이찬진 금융감독원 원장이 참석했다.
우선 참석자들은 최근 삼성전자 파업 현실화 가능성에 대해 우려를 표명했다. 삼성전자 파업이 현실화될 경우 성장·수출·금융시장 등 전반에 상당한 리스크로 작용할 우려가 있어 파업이 있어서는 안 된다는 뜻에 의견을 모았다.
구 부총리는 "파업이 있어서는 안 되며 노사간의 원칙있는 협상을 통해 문제가 신속하게 해결될 필요가 있다"고 강조했다.
최근 경제가 반도체 호조 등으로 애초 예상보다 성장세가 확대되고 있다는 점을 강조했다. 중동전쟁 상황에도 거시경제와 금융·외환시장의 펀더멘털은 비교적 견조하다는 분석을 내놨다.
다만 중동전쟁 장기화에 따라 국채 금리와 환율이 상승하는 등 금융·외환시장의 변동성으로 이어지고 있다고 진단했다.
참석자들은 최근 주식시장 활황에 대해 반도체 등 주력산업의 우수한 경쟁력과 실적을 바탕으로 코스피 지수가 7000대 후반에 도달했으며, 글로벌 베스트 시장으로 자리매김하기 위해서는 자본시장 체질 개선을 추진해야 한다는 점도 강조했다.
채권시장에 대해서는 국고채 금리가 글로벌 동조화 흐름 속에 글로벌 인플레이션 우려에 따른 주요국 통화정책 기대에 대한 변화가 있다고 분석했다. 이어 세계국채지수(WGBI) 편입에 따른 외국인 자금이 유입되는 등 우리 국채의 구조적 수요 기반이 개선되고 있다고 평가했다.
이외에도 외환시장에 대해서는 중동 전쟁, 국제유가 상승, 주요국 금리 향방 등 리스크 요인이 상존하는 상황에서 외국인투자자의 주식 매도·역외 투기적 거래 증가로 우리 경제 펀더멘털 대비 과도하게 변동성이 확대되고 있다는 데 의견을 같이했다.
wideopen@newspim.com