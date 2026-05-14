강기윤 창원시장 후보, 후보등록 완료…"창원 경제 회복에 집중"

AI 핵심 요약beta
- 강기윤 국민의힘 창원시장 후보가 14일 후보 등록을 마치고 본격 선거전에 돌입했다
- 강 후보는 노동·기업·정책 경험을 바탕으로 창원 경제 회복과 일자리 창출에 집중하겠다고 밝혔다
- 최근 제기된 의혹은 모두 무혐의라며 정치 공방이 아닌 일할 수 있는 인물을 선택해 달라고 호소했다
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"제기된 의혹 무혐의 결론"
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 강기윤 국민의힘 창원시장 후보가 선관위에 후보 등록을 마치고 본격 선거전에 돌입했다.
강기윤 후보는 14일 오전 창원시성산구선거관리위원회에서 후보 등록을 완료한 뒤 "노동자와 기업가, 국회의원, 공기업 수장까지 현장과 정책을 모두 경험했다"며 "그 역량을 창원 경제 회복에 집중하겠다"고 밝혔다.
그는 "일자리가 최고의 복지"라며 "기업하기 좋은 환경을 조성해 일자리가 늘어나는 도시를 만들고, 창원을 경쟁력 있는 도시로 도약시키겠다"고 말했다.
최근 제기된 의혹과 관련해 "그간 제기된 사안은 모두 무혐의로 결론났다"며 "유사한 방식의 정치적 공세가 이어지고 있다"고 주장했다. 이어 "정치 공방이 아닌 일할 수 있는 인물을 선택해 달라"고 강조했다.
강 후보는 "시민과 함께 창원의 새로운 변화를 만들어가겠다"며 지지를 호소했다.
news2349@newspim.com