[6·3 지선] 오세훈 "부동산 지옥 끝내고 정권 오만 견제"…대국민 호소

AI 핵심 요약beta
- 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 14일 서울시청 앞 기자회견에서 부동산 정책 전환과 정권 견제를 내세워 지지를 호소했다.
- 오 후보는 현 정권의 부동산·특검 정책을 '퇴행·셀프 죄 지우기'라 비판하며 '닥치고 공급'을 해법으로 제시했다.
- 보수 결집과 중도 확장을 목표로 민주당을 제외한 모든 정파와의 연대, 유승민 전 의원과의 공조 등을 통해 열세인 판세 돌리기에 나섰다고 밝혔다.
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"세금 중심 미봉책으론 부동산 못 잡아...'닥치고 공급'이 근원 해결책"
유승민 회동·야권 연대 강조 "초보운전자에 서울 못 맡겨...힘 모아야"
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 오세훈 서울시장 후보가 공식 후보 등록 후 부동산 정책 전환과 정권 견제를 전면에 내세운 대국민 호소에 나섰다. 최근 지지율 격차 축소 흐름 속에서 보수 진영 결집과 중도 확장을 동시에 겨냥한 메시지로 해석된다.
오 후보는 14일 오전 서울시청 앞에서 기자회견을 열고 "이번 서울시장 선거 결과 역시 서울이 가는 좌표를 결정하고 대한민국의 방향을 결정하는 중대한 분기점이 될 것"이라며 "거대 권력의 오만한 폭주를 놔둘 것이냐, 국민 앞에 겸손한 정권을 만들 것이냐를 가르는 갈림길"이라고 말했다.
그는 "이 중차대한 변화를 초보운전자에게 맡길 수는 없다"며 "서울의 큰 도약을 위해 시민 여러분의 소중한 한 표가 필요하다"고 투표 참여를 호소했다.
오 후보는 정치 구도와 관련해 정권 견제론을 전면에 내세웠다. 오 후보는 여당이 추진 중인 특검 법안을 겨냥해 "대통령이 임명한 특검으로 대통령의 혐의를 덮으려는 '셀프 죄 지우기'"라고 비판했다.
이어 "소신 없이 권력만 바라보는 '예스맨 시장'으로는 시민 삶을 지킬 수 없다"고 말했다.
과거 시정 평가를 둘러싼 공세도 이어졌다. 오 후보는 "박원순 시정 10년의 폐해를 바로잡는 과정에서 서울이 과거로 돌아가선 안 된다는 점을 절감했다"며 "정비사업 해제, 특정 단체 중심의 예산 집행 등으로 대표되는 '퇴행'을 반복하게 둘 수 없다"고 주장했다.
오 후보는 현 정부와 여당의 부동산 정책에 대해 "세금 가지고 돌파하겠다는 정책은 미봉책에 불과하다"며 "보유세 인상은 결국 전월세 가격 상승으로 전가돼 실수요자 부담만 키웠다"고 지적했다.
이어 "선거를 의식한, 선거가 지나고 나면 효과가 줄어들 정책을 고집스럽게 유지하고 있다고 생각한다"며 "근원적인 해소법은 '닥치고 공급'뿐"이라고 주장했다.
오 후보는 보수 진영 외연 확장 의지도 드러냈다. 그는 "당이 어려운 상황에서 뜻을 같이하는 모든 분과 힘을 모아가는 게 필요하다"며 "오늘 이후부터 민주당이 아닌 모든 정파와 함께 손을 잡고 마음을 모으는 노력을 기울여 나가겠다"고 덧붙였다.
유승민 전 의원과의 회동 계획도 공개했다. 오 후보는 "연락 드린지는 오래됐고 그동안 많은 대화와 소통이 있었다"며 "오늘 오전 통화에서 계속 도움 주시겠다는 얘기를 들었고 잠시 후 11시에 뵙게 된다"고 설명했다.
이어 최근 지지율 변화에 대해서는 "정원오 후보의 과대 포장이 벗겨지고 인물 경쟁력이 반영되기 시작하면서 오차범위 내로 좁혀지고 있다"면서도 "전체 판세는 여전히 불리하기에 뼈를 깎는 심정으로 뛰겠다"고 말했다.
오 후보는 향후 선거 전략으로 부동산 민심 공략과 정권 견제 프레임을 양축으로 삼아 보수 결집과 중도층 흡수를 동시에 노릴 것으로 보인다.
hyeng0@newspim.com