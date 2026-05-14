송순호 후보 선대위 "강기윤 후보, 토론 회피 말고 시민 앞에 서야"

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 송순호 창원시장 후보 선대위가 14일 강기윤 후보 불참으로 후보 토론회가 무산된 데 유감을 표했다
- 선대위는 토론회 무산이 창원시민 알 권리와 후보 검증 기회를 축소한 것이라고 비판했다
- 송순호 측은 언제든 검증받을 준비가 돼 있다며 강기윤 후보에게 토론 참여와 입장 표명을 촉구했다
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 더불어민주당 송순호 창원시장 후보 선대위가 방송사 주관 후보 토론회 무산과 관련해 유감을 표하며 후보 검증 기회 축소를 비판했다.
송순호 후보 선거대책위원회는 14일 입장문을 내고 강기윤 국민의힘 창원시장 후보의 불참으로 MBC경남 주최 창원시장 후보 초청 토론회가 열리지 못한 데 대해 "창원시민의 알 권리와 후보 검증 기회를 좁힌 일"이라고 밝혔다.
선대위는 "이번 토론회 무산은 단순한 일정 취소를 넘어 유권자가 후보의 정책과 비전, 자질과 책임을 비교·판단할 공식 기회가 사라진 것"이라고 주장했다.
그러면 "강 후보는 국민의힘 경선 과정에서도 토론회 참석 문제로 비판을 받은 바 있다"며 "경선에 이어 본선에서도 검증의 장을 외면한다면 시민 신뢰를 얻기 어렵다"고 지적했다.
이어 "이번 무산으로 창원시장 후보 토론은 선거관리위원회 주관 법정 토론회 한 차례만 남았다"며 "정책과 비전으로 경쟁할 의지가 있다면 토론을 피할 이유가 없다"고 덧붙였다.
선대위는 "송순호 후보는 언제든 시민과 언론 앞에서 검증받을 준비가 돼 있다"며 "강기윤 후보는 토론에 나서 시민 앞에 입장을 밝혀야 한다"고 촉구했다.
news2349@newspim.com