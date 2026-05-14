"유능 vs 무능의 대결"…이장우 대전시장 후보, '심판론' 전면전

AI 핵심 요약beta
- 이장우 국민의힘 대전시장 후보가 14일 후보 등록을 마치고 본격 선거전에 돌입했다
- 이 후보는 이번 선거를 유능·무능, 비전 유무의 대결이자 허태정 시장 심판 선거로 규정했다
- 우주항공 등 7대 전략산업으로 대전을 초일류 경제도시이자 100·200클럽 도시로 만들겠다고 밝혔다
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 이장우 국민의힘 대전시장 후보가 14일 오전 대전시선거관리위원회를 찾아 제9회 전국동시지방선거 후보 등록을 마치고 본격적인 선거전에 돌입했다.
이 후보는 이날 오전 9시 후보 등록 직후 기자들과 만나 이번 선거를 "유능한 사람과 무능한 사람의 대결"로 규정하며 강도 높은 공세에 나섰다. 특히 민선7기 시정을 이끌었던 더불어민주당 허태정 시장 후보를 겨냥해 사실상 '심판 선거' 성격을 강조하며 선거 프레임 선점에 나서는 모습이다.
이 후보는 "이번 선거는 단순한 정당 대결이 아니라 대전을 발전시킬 능력이 있는 후보와 그렇지 못한 후보를 가리는 선거"라며 "대전의 미래 비전을 가진 사람과 비전 없는 사람의 대결이기도 하다"고 말했다.
이어 "민선7기 동안 실정을 반복했던 허태정 후보에 대한 시민들의 평가와 심판이 이뤄질 것"이라며 "대전 발전의 흐름을 다시 강하게 끌어올리겠다"고 강조했다.
경제 비전도 전면에 내세웠다. 이 후보는 우주항공·바이오·반도체·국방·에너지·양자·로봇·드론·센서·AI를 아우르는 'ABCDEQR' 7대 전략산업을 중심으로 대전을 '초일류 경제도시'로 키우겠다고 밝혔다.
그는 "대전을 국민소득 4만 달러 시대를 가장 먼저 여는 도시로 만들겠다"며 "본사를 대전에 둔 상장기업 100개, 시가총액 200조 원 규모의 '100·200클럽' 도시로 성장시키겠다"고 밝혔다.
또 "과학수도 대전의 잠재력을 대한민국 최고 수준의 산업 경쟁력으로 연결해 청년들이 떠나지 않는 도시, 기업이 몰려오는 도시를 만들겠다"며 의지를 다졌다.
한편 이장우 후보는 후보 등록 후 대전 5개 자치구별 맞춤형 공약 발표와 현장 민생 행보를 이어가며 본격적인 표심 공략에 나설 계획이다.
nn0416@newspim.com