이원택, 전북지사 후보 등록…"전북 미래 위한 기회의 고속열차 선택"

AI 핵심 요약beta
- 이원택 민주당 전북지사 후보가 14일 등록했다
- 이 후보는 당·정·청 원팀으로 전북 발전을 약속했다
- 현대차 투자·AI도시·KTX 신설 등 공약을 제시했다
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현대차 투자·피지컬AI 중심도시 공약 발표
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 이원택 민주당 전북도지사 후보가 14일 전북선관위에 후보 등록을 마치고 본격적인 선거전에 돌입했다.
이 후보는 이날 출사표를 통해 "전북 100년의 운명 앞에서 '고립'의 완행열차가 아닌 '기회'의 고속열차를 선택해달라"며 도민 지지를 호소했다.
그는 "지금 전북은 해방 이후 100년 만에 찾아온 거대한 도약의 기로에 서 있다"며 "지역소멸과 인구감소, 일자리와 경제 회복 문제는 중앙정부와 국회의 협조 없이 해결할 수 없다"고 강조했다.
이어 "수도권과 통합된 광주·전남과 경쟁해야 하는 상황에서 당·정·청의 힘을 끌어오지 못하면 전북은 다시 변방으로 남게 될 것"이라며 "무소속 후보로는 중앙정부 문턱조차 넘기 어렵다"고 주장했다.
또 "국비 확보와 법안 통과 역시 혼자 힘으로는 불가능하다"며 "당·정·청에서 소외된 전북은 결국 멈춰 설 수밖에 없다"고 말했다.
이 후보는 "이재명 정부와 긴밀히 소통하고 민주당의 입법 지원을 이끌어낼 수 있는 '당·정·청 원팀'만이 전북 발전의 속도를 높일 수 있다"고 밝혔다.
핵심 공약으로는 현대차 9조원 투자 프로젝트 성공과 피지컬AI 중심도시 조성, 우량 공공기관 전북 이전, 가구당 1000만원 연금도시 조성, 전라선 수서행 KTX 신설 등을 제시했다.
이 후보는 "새만금 예산을 지켜냈던 결기로 전북의 운명을 바꾸겠다"며 "이재명 정부와 민주당의 힘으로 전북의 미래를 열겠다"고 강조했다.
한편 이 후보는 후보 등록 직후 남원·임실·순창·장수지역 후보들과 함께 국립임실호국원을 찾아 참배하며 공식 선거운동 시작을 알렸다.
lbs0964@newspim.com