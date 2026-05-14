전남교육청, '개교 100주년' 현판 63개 설치 완료

AI 핵심 요약beta
- 전남교육청이 14일 개교 100주년 학교 63곳에 기념 현판 설치를 완료했다
- 학령인구 감소 속 전통 학교 의미를 재조명하고 교육공동체 자긍심을 높이려는 사업이다
- 학교 역사성과 상징성을 반영해 호응을 얻었으며 하반기에도 미설치·신규 100주년 학교로 확대할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남교육청이 개교 100주년 학교를 대상으로 기념 현판 설치를 완료하며 교육공동체 자긍심 제고에 나섰다.
전라남도교육청은 학교 역사와 전통을 기리는 '개교 100주년 기념 현판 제작·설치 사업'을 추진해 올해 상반기 총 63개 학교에 현판 설치를 마쳤다고 14일 밝혔다.
이번 사업은 학령인구 감소와 지역 소멸 위기 속에서도 오랜 전통을 이어온 학교의 의미를 재조명하고 교육공동체의 자긍심을 높이기 위해 추진됐다.
전남교육청은 사전 수요조사를 통해 대상 학교 신청을 받았으며 학교별 여건을 반영해 현판 제작과 설치를 진행했다. 현판에는 '100년의 전통, 미래로의 도약!' 문구를 새겼으며 실내용과 실외용으로 구분해 제작했다.
특히 학교별 역사성과 상징성을 반영한 디자인으로 제작해 구성원과 지역사회에서 긍정적인 반응을 얻고 있다.
전남교육청은 하반기에도 추가 수요조사를 실시해 미설치 학교와 새롭게 100주년을 맞는 학교를 대상으로 사업을 이어갈 계획이다.
김광식 민주생활교육과장은 "개교 100주년은 학교 역사와 교육공동체의 노력이 만든 의미 있는 성과"라며 "기념 현판이 전통을 계승하고 미래 100년을 준비하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.
ej7648@newspim.com