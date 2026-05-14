바이오가 끌고 반도체·로봇이 밀었다…대전 상장사 시총 76조 돌파

AI 핵심 요약beta
- 대전테크노파크는 14일 대전 상장사 시총이 76조원을 돌파했다고 밝혔다
- 알테오젠 등 바이오·반도체·로봇 기업 성장으로 시총이 한 달 새 4조4756억원 늘었다
- 대전TP는 ABCD+QR 6대 전략산업 기업 지원과 상장사 협의회와의 협력을 강화할 방침이다
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바이오·반도체·로봇 성장세…대전TP "전략산업 밀착 지원"
[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전 지역 상장기업들의 시가총액이 한 달 새 4조 원 넘게 증가하며 76조 원대를 돌파했다. 바이오를 중심으로 반도체·로봇 분야 기업들이 성장세를 이어가면서 대전 산업 생태계의 경쟁력이 다시 주목받고 있다.
14일 대전테크노파크(대전TP)에 따르면 지난 4월 말 기준 대전 지역 상장기업의 합산 시가총액은 76조7575억 원으로 집계됐다. 이는 전월(72조2819억 원)보다 약 6.2%(4조4756억 원) 증가한 규모다.
특히 바이오 기업 알테오젠의 상승세가 두드러졌다. 알테오젠은 한 달 동안 시가총액이 1조4454억 원 늘어나며 전체 증가분의 약 32%를 차지했다. 여기에 빛과전자(2553억 원 증가), 인텍플러스(1799억 원 증가) 등 주요 기술기업들도 상승 흐름에 힘을 보태며 지역 자본시장 확대를 견인했다.
대전TP는 최근 일부 대형 상장기업 이전 등 변수에도 불구하고 대전의 전략산업 기반 기업들이 꾸준한 성장세를 이어가고 있다고 평가했다. 특히 바이오를 비롯해 반도체, 로봇, 국방, 양자 등 미래 산업 분야 기술기업들이 시장에서 경쟁력을 확보하고 있다는 분석이다.
이에 따라 대전TP는 대전시 6대 전략산업인 ABCD+QR(우주항공·바이오·반도체·국방·양자·로봇) 분야 기업들에 대한 지원을 강화할 방침이다. 글로벌 경기 불확실성과 지정학적 리스크 속에서도 기업들이 시장 변화에 유연하게 대응할 수 있도록 현장 중심 지원 체계를 확대한다는 계획이다.
또 최근 대전상장법인협의회가 'Re-Start 총회'를 개최하는 등 지역 상장기업 간 협력 움직임도 활발해지고 있는 만큼 대전TP는 협의회와의 협력 기반을 넓혀 기업 현장의 목소리를 정책에 적극 반영할 예정이다.
김우연 대전TP 원장은 "대외 경제 여건이 어려운 상황에서도 지역 기업들이 차별화된 기술력을 바탕으로 성장세를 이어가고 있다"며 "기업들이 글로벌 시장 변화에 유연하게 대응하고 경쟁력을 확보할 수 있도록 실질적인 지원을 강화하겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com