1400대 드론, 괴산 밤하늘 수놓는다

AI 핵심 요약beta
- 괴산군이 22일 ‘2026 괴산 빨간 맛 페스티벌’ 개막을 드론 라이트쇼로 연다
- 1400대 드론이 괴산 주요 관광 자원과 마스코트 등을 밤하늘에 구현한다
- 군은 전문 팀 연출과 안전 관리 강화로 몰입도 높은 공연을 예고했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
22일 오후 8시20분 유기농엑스포광장서 공연
관광명소·마스코트 입체 구현, 이틀간 교통 통제
[괴산=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 괴산군이 '2026 괴산 빨간 맛 페스티벌'의 개막을 대규모 드론 라이트쇼로 장식한다. 첨단 기술과 예술을 결합한 야간 콘텐츠를 앞세워 축제 초반 분위기를 끌어올리겠다는 구상이다.
괴산군은 오는 22일 오후 8시 20분부터 약 15분간 괴산 유기농 엑스포 광장 주무대 앞 잔디 광장 일원에서 '드론 라이트쇼'를 선보인다고 14일 밝혔다.
이번 공연에는 총 1400대의 드론이 투입된다. 작년(1200대)보다 규모를 확대해 더욱 넓고 정교한 연출이 가능해졌다는 평가다. 군은 이를 통해 관람객의 몰입도를 한층 끌어올릴 계획이다.
드론들은 밤하늘을 캔버스 삼아 괴산의 대표 관광 자원을 입체적으로 구현한다. 괴산 오작교를 비롯해 자연 울림 음악 분수, 연하협 구름다리, 수옥 폭포, 군 마스코트 등이 빛의 형상으로 펼쳐지며 지역의 정체성과 비전을 시각적으로 풀어낸다.
연출은 2025년 한강 K-POP 드론 라이트쇼와 부산 광안리 드론쇼를 제작한 전문 팀이 맡았다. 장면 전환의 완성도와 비행 안정성 측면에서 수준 높은 공연이 기대된다.
안전 관리도 강화된다. 군은 21일부터 22일까지 이틀간 오후 6시부터 9시까지 행사장 인근 차량 이동과 보행을 제한할 방침이다.
노경희 군 미래 전략 과장은 "1400대 드론이 만들어 낼 빛의 향연이 축제의 시작을 더욱 풍성하게 할 것"이라며 "군민과 관광객 모두가 괴산의 밤하늘에서 펼쳐질 특별한 순간을 함께 즐기길 바란다"고 말했다.
baek3413@newspim.com