경기도교육청, 자율평가 결과 활용 연수 온라인 개최

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청이 14일 초등 학업성취도 자율평가 결과 활용 연수를 온라인으로 진행했다
- 자율평가는 초3~초6 학생을 대상으로 비인지적 특성까지 진단하는 컴퓨터 기반 평가다
- 도교육청은 진단-분석-처방-지원 과정을 통해 평가 결과를 수업 개선과 학생 맞춤형 학습 지원으로 연계하겠다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
자율평가 결과를 수업에 적용하는 학생 맞춤형 학습 지원 안내 중심
실시간 질의응답, 다시보기 기능 활용해 연수 접근성과 활용도 증대
[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 14일 '2026 초등 맞춤형 학업성취도 자율평가 결과 활용 연수'를 실시간 온라인으로 진행했다.
이번 연수는 3월부터 4월까지 시행된 자율평가 결과를 바탕으로 하며 경기도교육청 공식 유튜브 채널을 통해 송출됐다.
자율평가는 초등학교 3학년부터 6학년 학생을 대상으로 교육부 주관 아래 진행되며 컴퓨터 기반 평가 방식이 적용됐다. 평가의 특징으로는 교과별 성취 수준 및 사회·정서적 역량 등 비인지적 특성 진단이 포함된다.
학교 현장에서는 5월 말까지 평가 결과표의 출력을 진행할 수 있으며, 이를 통해 학생 맞춤형 진단과 학습 지원이 가능해진다. 도교육청은 이번 연수가 평가 결과의 단순 진단을 넘어 실제 수업 개선으로 연계될 수 있도록 '진단-분석-처방-지원'의 과정을 반영한 교육을 제공한다고 밝혔다.
이문구 초등교육과장은 "평가는 학생의 현 상황을 확인하고 향후 학습 방향을 설계하는 중요한 출발점"이라며, "앞으로도 평가 결과를 통한 맞춤형 수업이 학교에 잘 정착될 수 있도록 교사의 전문성 신장을 지속적으로 지원할 것"이라고 전했다.
연수 내용은 평가 운영 사례 및 학습 방법 개선 방안에 대한 설명을 중심으로 하며 실시간 질의응답과 다시 보기 기능을 통해 참여자 접근성을 높인다.
beignn@newspim.com